Joey Veerman deelt selfie met Liverpool-icoon die hij op Ibiza maakte

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor Joey Veerman, die een selfie met Jamie Carragher deelt.

De selectie van PSV reisde afgelopen week af naar Ibiza om de 25ste landstitel van de Eindhovenaren te vieren. Hoewel de spelers in eerste instantie weinig beeldmateriaal vanaf het Spaanse eiland deelden, sijpelen er inmiddels toch een aantal foto’s en video’s door. Zo deelt Veerman een selfie met voormalig verdediger Carragher, die tussen 1996 en 2013 furore maakte bij Liverpool.

Zondag speelt PSV in eigen huis tegen RKC Waalwijk, maar trainer Peter Bosz verwacht ondanks de feestelijke trip geen problemen. “Ik twijfel niet aan de sportieve plicht die we moeten doen. Ik heb de spelers daar ook op gewezen. Het is niet zo dat we op Ibiza alleen maar aan het bier hebben gezeten. De spelers hebben ook gezwommen en padel gespeeld”, aldus de succescoach tijdens de persconferentie van vrijdag.

