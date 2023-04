Bosz: ‘Ik heb Twente geweigerd, ik wacht op een grotere club. Als Ajax belt...'

Maandag, 3 april 2023 om 21:21 • Mart van Mourik • Laatste update: 21:28

Peter Bosz bevestigt dat hij niet de nieuwe trainer van FC Twente wordt. Te gast in het programma Rondo van Ziggo Sport geeft de oefenmeester tekst en uitleg over zijn besluit om niet in zee te gaan met de Tukkers, met wie hij wel gesprekken voerde. Bosz steekt niet onder stoelen of banken dat hij hoopt op gesprekken met ‘grotere clubs’. Ook als Ajax zou bellen gaat Bosz het gesprek aan, erkent hij.

In de afgelopen weken werd Bosz, die sinds zijn ontslag bij Olympique Lyon geen club meer onder zijn hoede heeft gehad, nadrukkelijk gelinkt aan FC Twente. Eerder op de maandag maakte journalist Leon ten Voorde al bekend dat Bosz niet de nieuwe trainer zou worden, en dat nieuws wordt ‘s avonds dus bevestigd door de coach zelf. “Ik heb met FC Twente een gesprek gehad. Ik heb toen geluisterd naar wat zij willen en wat zij van plan zijn. Ik heb toen gezegd dat een samenwerking voor mij eigenlijk te vroeg komt.”

“Om in maart al te gaan zeggen: ik ga naar Twente... Dat komt voor mij gewoon te vroeg, dus dat heb ik ze verteld”, vervolgt Bosz. “Kijk, de meeste clubs gaan op zijn vroegst in april beginnen met zoeken naar een trainer. Maar in de praktijk blijkt ook dat het vaak eind mei of zelfs begin juni pas wordt voordat er een beslissing genomen wordt. Ze willen geen gesprekken voeren met trainers als er nog een trainer zit vanwege het risico dat het uitlekt. Ik heb dus ‘nee’ gezegd tegen FC Twente. Ik heb gezegd dat ik snap dat zij verder moeten kijken.”

Bosz heeft de gesprekken wel met FC Twente wel serieus benaderd, zo legt hij uit. “Of de interesse serieus was? Nou, om eerlijk te zijn slaap ik al een maand op de logeerkamer. Mijn vrouw komt namelijk uit Enschede, en zij was wel kwaad dat ik het niet wilde”, zegt hij lachend. “Maar wat ik eigenlijk zeg is dat ik hoop dat er een nog grotere club komt. Wat ik doe als Ajax belt? Dan zou ik wel gaan praten, maar ik heb ook met Twente ook gepraat, hè”, aldus Bosz, die aangeeft dat hij 'prijzen wil pakken'.