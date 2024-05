PSV-trainer Bosz gunt Drommel voor het eerst dit seizoen speeltijd in Eredivisie

PSV-trainer Peter Bosz voert drie wijzigingen door in zijn opstelling voor het duel met Fortuna Sittard van zondag. Er zijn in Sittard basisplaatsen voor Joël Drommel, Ismael Saibari

en Hirving Lozano. Walter Benítez, Joey Veerman en Johan Bakayoko zitten op de bank. PSV moet winnen om op koers te blijven om het puntenrecord van Ajax uit het seizoen 1971/72 te breken. Het duel begint om 14:30 uur en is te zien op ESPN 2.

Drommel staat dus onder de lat in Limburg. De doelman kwam dit seizoen alleen in actie in de TOTO KNVB Beker en Keuken Kampioen Divisie. Speeltijd in de Eredivisie zat er nog niet in. De verdediging van PSV bestaat uit Jordan Teze, André Ramalho, Olivier Boscagli en Mauro Júnior. Op het middenveld staan Jerdy Schouten en Guus Til achter Saibari, terwijl de aanval bestaat uit Lozano, Malik Tillman en spits Luuk de Jong.

Na het binnenhalen van het kampioenschap werden de PSV-supporters opnieuw verblijd, toen duidelijk werd dat Tillman definitief is overgenomen van Bayern München. De Amerikaan tekende een contract tot medio 2028. “Ik ben heel blij dat ik langer bij PSV blijf", liet Tillman weten op de clubwebsite.

"Het eerste seizoen is geweldig geweest en ik hoop dat we de komende jaren nog veel prijzen gaan pakken." Tillman voelt zich gewaardeerd in Eindhoven. “Dat geeft me het vertrouwen dat ik hier op de juiste plek ben en dat ik me hier kan ontwikkelen tot een nog betere voetballer.”

PSV staat op 87 punten en heeft nog twee zeges nodig om het puntentotaal van Ajax (93) uit 1972 te evenaren. Omdat het doelsaldo van de Eindhovenaren nu al beter is dan het eindtotaal van de Amsterdammers toen (+88 om +84), zijn twee zeges hoe dan ook genoeg om statistisch gezien het beste Eredivisie-team ooit te worden.

Fortuna Sittard

Fortuna Sittard kreeg vorige week een enorme klap te verwerken met het wegvallen van clubtopscorer Kaj Sierhuis. De spits liep tegen Go Ahead Eagles (0-0) een zware knieblessure op en komt dit kalenderjaar naar alle waarschijnlijkheid niet meer in actie. Fortuna, dat elfde staat, speelt in de laatste twee wedstrijden van het seizoen alleen nog om de eer.

Opstelling Fortuna Sittard: Koopmans; Pinto, Guth, Siovas, Dijks; Voet, Rosier, Lonwijk; Peters, Da Cruz, Córdoba

Opstelling PSV: Drommel; Teze, Ramalho, Boscagli, Mauro Júnior; Schouten, Til, Saibari; Lozano, De Jong, Tillman.

