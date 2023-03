Ruud van Nistelrooij: ‘Waar wij nu staan is het maximaal haalbare’

Vrijdag, 31 maart 2023 om 13:20 • Tom Rofekamp • Laatste update: 13:23

Ruud van Nistelrooij vindt dat hij er bij PSV momenteel het maximale uithaalt, gegeven de beperkte middelen. Volgens de 46-jarige oefenmeester spelen de beleidsmatige keuzes, waaronder de verkoop van Cody Gakpo en Noni Madueke, de club parten en mag er daarom niet meer verwacht worden dan hoe de situatie nu is. PSV lijkt alleen in bekerverband nog serieus in de race voor de prijzen.

PSV staat momenteel derde in de Eredivisie met acht punten achterstand op koploper Feyenoord, terwijl er nog acht duels te spelen zijn. Ook werden de Eindhovenaren medio februari geëlimineerd in de Europa League, waardoor de TOTO KNVB Beker nog de enige haalbare kaart lijkt wat prijzen betreft. Op 4 april staat PSV in de halve finale tegen amateurclub Spakenburg.

Dat alles vindt Van Nistelrooij 'het maximaal haalbare', zo betoogt hij op de persconferentie daags voor het competitieduel met NEC. Daarbij wijst de trainer vooral op afgelopen transferwindow, waarin zowel Gakpo als Madueke werd verkocht. "Als je dat niet meeneemt in het seizoen, denk ik niet dat je in de realiteit leeft", vindt Van Nistelrooij. "Door de beleidsmatige keuzes die zijn gemaakt, staan we waar we staan. Als dit het jaar is dat het moest gebeuren, dan verkoop je niet je twee beste spelers in de winter."

PSV haalde Fábio Silva en Thorgan Hazard binnen als versterkingen, maar dat kon de opgelopen schade volgens Van Nistelrooij niet volledig herstellen. "Waar wij nu staan, is het maximaal haalbare geweest tot nu toe. Met iedereen die we aan boord hebben. Dan moet je als club stevig in je schoenen staan om te blijven knokken waar je staat. Daarom raak ik niet in de war, wij gaan gewoon door. Ik vind dat de beleidsmatige keuzes die gemaakt zijn dusdanig impact hebben, dat dit het maximale is. Met de blessures en schorsingen erbij", besluit Van Nistelrooij.