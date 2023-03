El Ahmadi ziet ideale vervanger voor Wijndal: ‘Dat is een echte Ajax-speler’

Woensdag, 22 maart 2023 om 13:15 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 13:34

Anass Salah-Eddine is een ideale vervanger van Owen Wijndal, zo stelt Karim El Ahmadi. Ajax betaalde afgelopen zomer tien miljoen euro aan AZ om Wijndal in te lijven, maar een onuitwisbare indruk heeft de linksback in Amsterdam nog niet weten te maken. Salah-Eddine, die momenteel door Ajax verhuurd wordt aan FC Twente, kan de analist van ESPN wel bekoren.

El Ahmadi is van mening dat Salah-Eddine Wijndal komend seizoen bij Ajax kan vervangen. “Wijndal maakt op mij niet de indruk dat hij altijd moet spelen, als ik hem zo zie”, zegt de analist bij Voetbalpraat. “Als je jong bent, moet je kiezen voor minuten, maar Salah-Eddine is wel echt een Ajax-speler. Als hij tegen Feyenoord op linksback had gespeeld, dan zou dat beter zijn geweest dan wat we in de afgelopen wedstrijd hebben gezien.”

Salah-Eddine had begin dit seizoen weinig perspectief op speeltijd bij Ajax en liet zich hierop verhuren aan Twente, waar hij dusdanig imponeert dat de Enschedeërs een langer dienstverband in De Grolsch Veste wel zien zitten. Tubantia schreef dinsdag dat Twente de mogelijkheden onderzoekt om Salah-Eddine definitief van Ajax over te nemen. Daarvoor moet echter wel een transfersom op tafel komen. De multi-inzetbare Salah-Eddine werd afgelopen zomer naar Twente gehaald als back-up achter eerste linksback Gijs Smal, maar blonk de afgelopen weken uit als spelverdeler naast Ramiz Zerrouki.

Salah-Eddine sprak eerder dit seizoen nog uit terug te willen keren naar Amsterdam om daar de concurrentiestrijd aan te gaan. Nu hij meer aan spelen toekomt, staat hij er anders in. “Of ik bij FC Twente blijf na dit seizoen? Goede vraag, maar ik ga daar nu nog niet op antwoorden. Ik durf het nog niet te zeggen. Ik hoop het wel. Na het seizoen ga ik kijken wat het beste is. Ik ga nu niet roepen dat ik hier blijf, of terugga naar Ajax. Ik moet inderdaad veel spelen en me elke week laten zien. Of Ajax al van zich heeft laten horen? Dat houd ik voor mezelf", besloot hij lachend.