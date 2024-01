Ajax krijgt zaakwaarnemers van drie spelers over de vloer: ‘We zijn transparant’

Ajax heeft op het trainingskamp in Zuid-Spanje gesprekken gevoerd met zaakwaarnemers, zo meldt het Algemeen Dagblad zondag. Afgelopen vrijdag spraken de belangenbehartigers van Gastón Ávila, Jakov Medic en Anass Salah-Eddine met de clubleiding. Wat de concrete inhoud van die gesprekken was, is niet duidelijk.

In gesprek met het AD meldt tijdelijke hoofdscout Kelvin de Lang dat de supporters van Ajax in de huidige transferperiode ‘niet te veel’ moeten verwachten als het gaat om inkomende transfers.

“We weten dat de balans in leeftijd ontbreekt en ervaren spelers daarvoor kunnen zorgen, maar de middelen zijn beperkt en zulke spelers liggen niet voor het oprapen”, benadrukt De Lang.

“Ik verwacht niet te veel wisselingen. Je weet het nooit, maar supporters moeten niet te veel verwachten van deze transferperiode. Ik snap dat ze graag iets zien gebeuren, maar het moeten verstandige en geen opportunistische keuzes zijn.”

Mogelijk staat er nog wel het een en ander te gebeuren aan uitgaande transfers, zo laat De Lang doorschemeren. Wel noemt hij ook het sluiten van deals aan de exitzijde van de club ‘een hele uitdaging’.

“We zijn transparant naar ze. Veel spelers voelen zelf aan of ze wel of niet gaan spelen. Blijven ze, krijgen ze een kans als ze die verdienen. Dit trainingskamp gebruiken we ook om te kijken hoe we grip op deze groep kunnen houden”, aldus De Lang.

Verder weet het AD in ieder geval te melden dat er afgelopen vrijdag zaakwaarnemers van Ávila, Medic en Salah-Eddine ‘in de hal’ op het trainingscomplex waren om te spreken over hun spelers. Het drietal kan rekenen op zeer weinig speeltijd en een (tijdelijk) vertrek uit Amsterdam ligt voor de hand.

