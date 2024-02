Ajax nadert akkoord over uitgaande transfer; speler moet nog meewerken

Ajax en FC Twente naderen een akkoord over een definitieve transfer van Anass Salah-Eddine, zo meldt Voetbal International. De 22-jarige linksback moet zelf nog wel instemmen met een vertrek naar Enschede, daar er nog geen persoonlijk akkoord ligt tussen de Tukkers en de Amsterdammer. Salah-Eddine kan Ajax na ruim vijf jaar verlaten.

Volgens journalisten Tim van Duijn en Lentin Goodijk is het vertrek van Salah-Eddine logisch. “Salah-Eddine was bij Ajax gedegradeerd tot derde optie voor de linksbackpositie en daarom kwamen beide partijen overeen dat het beter was om te vertrekken.” Vanuit het buitenland was er sluimerende interesse, maar Twente was het meest concreet.

Het is nog onbekend wat Ajax gaat overhouden aan het vertek van Salah-Eddine, die in de Johan Cruijff ArenA nog tot medio 2025 vastlag. Transfermarkt schat zijn huidige marktwaarde op zo’n 900.000 euro. Salah-Eddine gaat in Enschede concurreren met Gijs Smal, die over een aflopend contract beschikt. Mike Verweij van De Telegraaf rept over een transfersom van 1 miljoen euro.

Salah-Eddine werd in 2018 door Ajax overgenomen vanuit de jeugdopleiding van AZ. Anderhalf jaar geleden werd hij gedurende een seizoen uitgeleend aan Twente.

De linkspoot kwam zeventien keer in actie namens de Tukkers, waarin hij eenmaal fungeerde als aangever. Afgelopen zomer keerde hij terug naar Amsterdam en stond hij tijdens de eerste twee Eredivisie-duels meteen in de basis, als linksback.

Daarna raakte Salah-Eddine zijn basisplek kwijt en moest hij het doen met een aantal invalbeurten. Tot dusver speelde hij dit seizoen negen officiële duels voor Ajax 1, waarvan slechts twee als basisspeler.

Afgelopen week meldde transfermarktexpert Fabrizio Romano al dat Ajax bereid was om Salah-Eddine op huurbasis te laten gaan. Volgens de Italiaanse journalist stond de Amsterdammer op het wensenlijstje van onder meer Rangers en Torino. Nu blijft Salah-Eddine vermoedelijk behouden voor de Eredivisie, waar hij bij de huidige nummer drie een meerjarig contract kan ondertekenen.

