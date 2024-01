Ajax spreekt met FC Twente over onmiddellijke transfer

FC Twente is geïnteresseerd in de diensten van Anass Salah-Eddine, zo meldt Tubantia woensdagavond. De situatie van de linksachter is uitzichtloos in Amsterdam en hij hoopt elders meer speeltijd te krijgen.

Volgens de berichtgeving is Ajax zelf naar Twente gestapt om de linkervleugelverdediger aan te bieden. Ook de Amsterdammers zagen namelijk dat de Tukkers met Gijs Smal momenteel maar één optie hebben op linksbackpositie.

Salah-Eddine beschikt momenteel nog over een contract dat hem tot medio 2025 in de Johan Cruijff ArenA houdt. Daar heeft hij in ieder geval dit seizoen geen kans meer op speelminuten in het eerste elftal.

Afgelopen seizoen speelde de back al op huurbasis in Enschede en nu wordt er gesproken over een nieuwe, vermoedelijk tijdelijke, overname, ondanks dat Ajax linksachterin ook de nodige personele problemen heeft.

Salah-Eddine werd in 2018 door Ajax overgenomen vanuit de jeugdopleiding van AZ. Anderhalf jaar geleden werd hij gedurende een seizoen uitgeleend aan Twente.

De linkspoot kwam zeventien keer in actie namens de Tukkers, waarin hij eenmaal fungeerde als aangever. Afgelopen zomer keerde hij terug naar Amsterdam en stond hij tijdens de eerste twee Eredivisie-duels meteen in de basis, als linksback.

Daarna raakte Salah-Eddine zijn basisplek kwijt en moest hij het doen met een aantal invalbeurten. Tot dusver speelde hij dit seizoen negen officiële duels voor Ajax 1, waarvan slechts twee als basisspeler.

Afgelopen week meldde transfermarktexpert Fabrizio Romano al dat Ajax bereid is om Salah-Eddine op huurbasis te laten gaan. Volgens de Italiaanse journalist staat de Amsterdammer op het wensenlijstje van onder meer Rangers en Torino.

