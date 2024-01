FC Twente gaat mogelijk bij Ajax aankloppen voor overbodige verdediger

Mocht Gijs Smal deze winter nog naar Rangers FC vertrekken, is het goed mogelijk dat FC Twente aanklopt bij Ajax voor Anass Salah-Eddine. Dat schrijft Voetbal International dinsdag in een transferupdate over alle Eredivisie-clubs. De 22-jarige Salah-Eddine speelde vorig seizoen al op huurbasis voor Twente en heeft in Amsterdam weinig zicht meer op speelminuten.

Vorige week meldde transfermarktexpert Fabrizio Romano al dat Ajax bereid is om Salah-Eddine op huurbasis te laten gaan. Volgens de Italiaanse journalist staat de Amsterdammer op het wensenlijstje van onder meer Rangers en Torino.

De Schotse topclub lijkt echter meer gecharmeerd te zijn van Smal, die in Enschede over een aflopend contract beschikt. “Mocht de belangstelling voor de linksback voor het sluiten van de markt nog concreet worden, dan geldt Anass Salah-Eddine als een kandidaat om hem te vervangen”, aldus VI.

Salah-Eddine werd in 2018 door Ajax overgenomen vanuit de jeugdopleiding van AZ. Anderhalf jaar geleden werd hij gedurende een seizoen uitgeleend aan Twente.

De linkspoot kwam zeventien keer in actie namens de Tukkers, waarin hij eenmaal fungeerde als aangever. Afgelopen zomer keerde hij terug naar Amsterdam en stond hij tijdens de eerste twee Eredivisie-duels meteen in de basis, als linksback.

Daarna raakte Salah-Eddine zijn basisplek kwijt en moest hij het doen met een aantal invalbeurten. Tot dusver speelde hij dit seizoen negen officiële duels voor Ajax 1, waarvan slechts twee als basisspeler.

Om alsnog aan spelen toe te komen, maakt hij de laatste maanden vooral minuten namens Jong Ajax. Daar kwam hij dit seizoen tot tien duels, voornamelijk als verdedigende middenvelder. Indien Smal naar Glasgow vertrekt, kan Twente een uitweg bieden aan Salah-Eddine.

