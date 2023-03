Mike Verweij speculeert over zeer gunstige contractverlenging bij Ajax

Vrijdag, 17 maart 2023 om 23:45 • Wessel Antes

Mohammed Kudus staat er voor open om zijn contract bij Ajax open te breken, zo meldt Mike Verweij in de podcast Kick-off van De Telegraaf. De journalist sprak in aanloop naar de Klassieker van zondag met de 22-jarige Ghanees, die het erg naar zijn zin heeft in Amsterdam. Kudus, die in de Johan Cruijff ArenA tot medio 2025 vastligt, zou zelfs bereid zijn de verbintenis te verlengen.

Van de eerdere vertrekwens van Kudus is absoluut geen sprake meer, zo stelt Verweij. “Afgelopen zomer wilde hij met piepende banden naar Liverpool om bij Everton te tekenen, maar nu staat hij open voor contractverlenging. Praten kan altijd. Hij heeft het heel erg naar zijn zin bij Ajax.” Een daadwerkelijke contractverlenging zou voor de marktwaarde van de linkspoot zeer gunstig zijn. Volgens Transfermarkt is Kudus momenteel dertig miljoen euro waard.

Onder trainer John Heitinga is Kudus een van de belangrijke creatieve schakels. De 21-voudig international van Ghana (zeven doelpunten) was sinds zijn aanstelling goed voor zes treffers en twee assists. In totaal kwam Kudus dit seizoen 35 keer in actie voor Ajax, waarin hij achttien keer het net vond en vijf assists afleverde. Kudus, die in 2020 voor negen miljoen euro overkwam van FC Nordsjaelland, lijkt in alles een potentiële goudmijn voor Ajax te zijn.

The Athletic meldde afgelopen winter nog dat Kudus zou willen vertrekken bij Ajax. Toen zouden clubs uit de Bundesliga, Ligue 1 en Premier League zijn situatie nauwlettend in de gaten houden. De Telegraaf kwam met de namen van Everton en Liverpool op de proppen, terwijl het Duitse BILD sprak over serieuze onderhandelingen met Borussia Dortmund. Kudus bleef echter en maakt tot dusver persoonlijk zijn beste seizoen in zijn carrière door.