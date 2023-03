Humberto Tan rekent af met Feyenoord: ‘Waarom zou je dat als club niet doen?’

Maandag, 13 maart 2023 om 16:07 • Guy Habets

Humberto Tan vindt het jammer dat Orkun Kökçü komend weekend tijdens de Klassieker tegen Ajax niet met de OneLove-band om de arm zal spelen. De captain van de Rotterdammers wil de band zelf niet omdoen en hoopt samen met zijn club de OneLove-actie op een andere manier te kunnen ondersteunen. Tan, die voorzitter is van de commissie-Mijnals die namens de KNVB tegen racisme en discriminatie in het voetbal strijdt, vindt dat Feyenoord daar anders mee om moet gaan.

Alle aanvoerders van clubs in de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie zullen een OneLove-band dragen, maar Kökçü wil dat liever niet. Feyenoord heeft nog niet gereageerd op de kwestie, maar Tan is toch niet blij met het standpunt van de Rotterdammers. "Ik begrijp niet dat je als club niet achter zo’n actie gaat staan", zegt hij tegen het Algemeen Dagblad. "Het is zijn goed recht om de OneLove-band niet te dragen. Het gaat echter niet om individuele spelers, het gaat om de clubs. Van de FIFA begrijp ik zoiets, want die zijn corrupt. Maar waarom zou je het niet doen als club?"

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Dat Kökçü liet weten erop te vertrouwen dat Feyenoord met een alternatieve aanvoerdersband zou kunnen komen, vindt Tan ook vreemd. "Zonde van de energie. Waarom zou je het wiel opnieuw willen uitvinden? Ik hoop dat zo’n eventuele actie het bewustzijn vergroot, maar het zou sterker zijn geweest om één front te vormen. Of ik het gesprek met Feyenoord hierover aanga? Wij zijn er als commissie om de KNVB te adviseren, niet om clubs aan te spreken."

Tan stelt dat de OneLove-actie nog altijd zinvol is, ook wanneer Feyenoord definitief niet mee besluit te doen. "Natuurlijk heeft dat zin. Als Feyenoord, Ajax of PSV dit seizoen kampioen wordt, dan is het toch ook nog zinvol om volgend jaar weer te gaan voetballen? De bedoeling is dat dit structureel gaat plaatsvinden, niet incidenteel. Volgend jaar dus weer." Ajax en Feyenoord staan aanstaande zondag tegenover elkaar in de Johan Cruijff ArenA. Als de Amsterdammers winnen, nemen ze de koppositie over van de Stadionclub. Er wordt om 14.30 uur afgetrapt.