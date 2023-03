Van der Sar is overtuigd: opvolger Overmars binnen een maand gepresenteerd

Woensdag, 8 maart 2023 om 17:10 • Tom Rofekamp

Edwin van der Sar denkt nog steeds binnen een maand een nieuwe directeur voetbalzaken te presenteren bij Ajax. Dat beweert Freek Jansen woensdag in Voetbal International. Volgens de clubwatcher van de Amsterdammers impliceert Van der Sars vastberadenheid 'dat er achter de schermen al een nieuwe technische man in de startblokken staat'. Jansen kan nog geen definitieve naam geven, maar weet dat die van Julian Ward nog altijd rondzingt in Amsterdam.

Van der Sar was begin februari te gast bij Rondo en sprak in het programma de hoop uit 'binnen twee maanden duidelijkheid te hebben' over een nieuwe technisch eindverantwoordelijke. Een maand na dato denkt de algemeen directeur die nog altijd te kunnen verschaffen, weet Jansen. "De overtuiging is er nog altijd, wat impliceert dat achter de schermen een nieuwe technische man steeds nadrukkelijker in de startblokken staat. De naam van de Engelsman Julian Ward blijft rondzingen in Amsterdam", schrijft hij.

De naam Ward onthulde De Telegraaf ook al daags na Van der Sars televisieoptreden. Ward is nu nog sportief directeur van Liverpool, maar loopt deze zomer uit zijn contract op Anfield Road. Even ging het gerucht dat hij door een internationaal concurrentiebeding niet aan de slag kon bij een andere club dan Liverpool, maar The Telegraph ontkrachtte dat al gauw. Volgens de Britse kwaliteitskrant betreft het namelijk geen internationaal, maar een nationaal concurrentiebeding.

Sinds het vertrek van Marc Overmars begin vorig jaar nemen Gerry Hamstra en Klaas-Jan Huntelaar de technische honneurs waar in Amsterdam. Van der Sar zei in Rondo al door te willen gaan met een dergelijke 'duo-functie'. "We gaan de functie splitsen. De positie van technisch directeur is zo groot geworden", sprak Van der Sar, die tevens aangaf dat de functie zowel intern als extern ingevuld zou kunnen worden.