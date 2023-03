‘Heel rare teksten van Heitinga: Ajax weigert zelf dag eerder Feyenoord-fans’

Maandag, 6 maart 2023 om 19:56 • Jeroen van Poppel

De uitlatingen van John Heitinga over het niet toestaan van uitsupporters bij de aanstaande kraker in de halve finale van de TOTO KNVB Beker tussen Feyenoord en Ajax zijn volgens Valentijn Driessen geheel 'voor de bühne'. De journalist van De Telegraaf weet dat Ajax zelf een dag eerder heeft geweigerd om Feyenoord-aanhangers toe te staan in de Johan Cruijff ArenA bij de wedstrijd in de Eredivisie Vrouwen (1-1). "Het was sowieso heel raar dat Heitinga en ook Edwin van der Sar dit zeiden", aldus Driessen in de podcast Kick-off.

Afgelopen zaterdag werd de loting verricht voor de TOTO KNVB Beker, waaruit dus een halve finale kwam in De Kuip tussen Feyenoord en Ajax. Een dag later werd bekend dat de gemeente Rotterdam weigert om supporters van Ajax toe te laten bij die wedstrijd. Ajax-trainer Heitinga en algemeen directeur Van der Sar maakten publiekelijk bezwaar tegen die beslissing, waarin de Amsterdammers niet gekend zijn. "Het is best wel merkwaardig te noemen", zei Heitinga op de persconferentie na Ajax - NEC (1-0). "Ik denk dat dit het moment was geweest om bij elkaar te komen en te bekijken welke mogelijkheden er waren. Alleen de beslissing was al genomen. Wij zijn daar niet in meegenomen."

Driessen vindt het goedkoop scoren van Heitinga. "Het is alleen maar voor de bühne, alleen maar voor de achterban", aldus de journalist. "Zogenaamd om te laten zien dat er alles aan gedaan wordt om uitfans mee te mogen nemen naar de halve finale van de beker." Driessen wijst naar de vrouwenwedstrijd die afgelopen zaterdag werd gespeeld in de Johan Cruijff ArenA. "Ajax heeft aangegeven dat het heel verstandig was om geen supporters van Feyenoord toe te laten bij de vrouwenwedstrijd afgelopen zaterdag", weet de journalist.

"Dan denk ik: als Ajax aangeeft dat de kans op onrust groot is, te groot ook voor de lokale driehoek, dan zegt dat toch alles? Ajax werkt er zelf ook aan mee om geen supporters van Feyenoord toe te laten. Terecht, laat ik dat vooropstellen, maar dan kan ik me niet voorstellen dat je een dag later zegt: 'We willen wel Ajax-supporters mee naar De Kuip.' Laten we dat nou uit ons hoofd zetten. Dit betekent dat er meer dan zevenduizend extra kaarten verkocht kunnen worden. Daar profiteert Ajax ook financieel van mee. Het zijn weliswaar Feyenoord-fans die er zullen zitten, maar die staan niet op het veld. Dus wat dat betreft maakt het niks uit", besluit Driessen.