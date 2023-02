Ervaringsdeskundige Wesley: ‘Dylano gaat er minder last van krijgen dan ik’

Zaterdag, 25 februari 2023

Wie afgelopen donderdag zat te kijken naar PSV - Sevilla (2-0) en Dylano K. het veld zag betreden om doelman Marko Dmitrovic een vuistslag te verkopen, moet ongetwijfeld hebben teruggedacht aan Ajax - AZ. Elf jaar geleden werd het bekerduel in de Johan Cruijff ArenA ontsierd door een soortgelijk tafereel. De toen negentienjarige Wesley klom over de boarding en ging het gevecht aan met keeper Esteban Alvarado. Het Algemeen Dagblad sprak met hem.

Alsof het leed voor PSV nog niet erg genoeg was, werd het Europa League-duel met Sevilla donderdag ontsierd door een doldwaze actie van, wat we nu weten, Dylano K. De PSV-fan rende in de slotfase van het Europese treffen richting doelman Dmitrovic om hem een klap in het gezicht te geven. De Serviër wist zijn belager al snel te overmeesteren, maar kon niet voorkomen dat hij werd geraakt. De gedachten gingen bij menig voetbalfan al snel terug naar 21 december 2011.

Toen was AZ-doelman Esteban namelijk het slachtoffer van een soortgelijke actie. De dader destijds: Wesley van Wilsem. Hij kreeg doodsbedreigingen en moest noodgedwongen onderduiken. "En ik kreeg een half jaar cel, 10.000 euro boete en een stadionverbod van dertig jaar", blikt hij nu terug in het Algemeen Dagblad. "Van die zes maanden waren er twee voorwaardelijk, maar dan moest je je wel twee jaar lang steeds melden. Daar had ik geen zin in, dus ik koos ervoor om alle zes maanden te gaan zitten."

Wesley was destijds negentien, blowde en dronk. "Als iemand mij twaalf jaar geleden had gewaarschuwd om zoiets nooit te doen, was het toch wel gebeurd. Daar trok ik me toen weinig van aan. Ik denk dat jongens die zo gek zijn om dit te doen zich niet laten weerhouden door een waarschuwing." Zijn moeder zei destijds dat Wesley ‘ODD’ had, een gedragsstoornis. Zelf gaat hij daar niet in mee. "Ach, dat plakten ze er toen op. Ik was gewoon opstandig zoals zoveel jongeren."

Hij denkt dat Dylano K., die verantwoordelijk was voor het incident bij PSV - Sevilla, er minder last van gaat hebben dan hij. "Die kan straks nog wel door Eindhoven lopen", stelt Van Wilsem. "Door mij werd die wedstrijd gestaakt en verloor Ajax later alsnog. Laat ik het zo zeggen: er kwamen wel wat dreigementen binnen. PSV was al zo goed als uitgeschakeld. Het is niet door die actie dat PSV niet doorging." Inmiddels heeft Wesley zijn leven gebeterd. Hij heeft een gezinnetje en is bezig om werk te krijgen. "Daar wil ik niet te veel over zeggen", besluit hij.