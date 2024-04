‘Sevilla is op zoek naar nieuwe doelman en wil shoppen in de Eredivisie’

Vasilis Barkas staat in de belangstelling van Sevilla, zo meldt onder anderen Mundo Deportivo donderdag. De Spaanse ploeg, dat momenteel veertiende staat in LaLiga, gaat ervanuit dat Marko Dimitrovic gaat vertrekken en is op zoek naar een vervanger voor de Servische sluitpost. Daarbij is het oog gevallen op de doelman van FC Utrecht.

Sevilla heeft met Orjan Nyland momenteel een prima eerste keeper in huis die naar alle waarschijnlijkheid zijn contract zal gaan verlengen. Na het vertrek van Bounou naar de Saudi Pro League geniet hij de voorkeur onder manager Quique Sánchez Flores. Wel is er een opvolger nodig voor Dimitrovic.

Een van die potentiële opvolgers die wordt genoemd is de 29-jarige Barkas. Naast de sluitpost van FC Utrecht staan ook Koen Casteels (VfL Wolfsburg), Diego Conde (Leganés) en Seny Dieng (Middlesbrough) op het lijstje. Een van die namen zal bij Sevilla moeten gaan concurreren met Nyland.

Barkas is dit jaar opnieuw de eerste keeper in de Domstad. Vorig seizoen werd hij nog gehuurd van Celtic, maar afgelopen zomer zette hij zijn krabbel onder een definitief contract bij FC Utrecht.

Ook onder trainer Ron Jans geniet Barkas een vaste basisplaats. Aan het begin leek die weggelegd voor Mattijs Branderhorst, maar toen de komst van Barkas definitief gemaakt werd, moest de Nederlander toch plaatsmaken.

Voor Sevilla lijkt Barkas een uitstekende optie, daar de Griek beschikt over een aflopend contract. Versterkingen lijken ook wel nodig voor de gevallen Spaanse grootmacht. De ploeg staat momenteel op de veertiende plaats, met slechts zes punten voorsprong op de degradatieplekken.

In de Galgenwaard heeft Barkas een uitstekende indruk achtergelaten. In 24 wedstrijden hield hij dit seizoen vier keer de nul en bewees hij Utrecht een grote dienst in de wederopstanding. Op dit moment heeft de ploeg van Jans met de huidige achtste plaats zeer goede papieren om de play-offs voor Europees voetbal te halen.

