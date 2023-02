Ouders van veldbestormer bij PSV hekelen ‘opruiende’ Marcel Brands

Vrijdag, 24 februari 2023 om 17:20 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 18:52

De ouders van Dylano K. worden bestookt met 'nare berichten', zo meldt hun advocaat aan De Limburger. De twintigjarige man uit Roermond bestormde donderdagavond het veld tijdens het Europa League-treffen tussen PSV en Sevilla en viel daarbij de doelman van de Spanjaarden, Marko Dmitrovic, aan. Een dag na het voorval beschuldigt de advocaat van de ouders, Paul Saris, PSV van 'opruiing' en is hij bijzonder kritisch op algemeen directeur Marcel Brands. "Deze meneer is geen rechter, volgens mij."

Dylano K. stormde tijdens de slotfase het veld op en deelde een klap uit aan Dmitrovic, al bleef de schade gelukkig beperkt voor de Serviër. De dag na het veelbesproken incident worden de ouders bestookt met 'nare berichten', zegt Saris. "Ik heb contact met zijn ouders en zonder daar al te diep op in te gaan; het gaat om hele nare berichten. Dat is niet los te zien van de bijna opruiende teksten van de directeur van PSV", doelt Saris op het persbericht van de Eindhovenaren, waarin Marcel Brands zijn afschuw uitsprak over het voorval.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

"Dit is PSV onwaardig en wij schamen ons er diep voor", liet PSV weten. "Wij gaan met de betreffende instanties in gesprek hoe we de stadionverboden beter kunnen handhaven, hopelijk door middel van een meldplicht." Voetbaladvocaat Christian Visser schrijft op Twitter dan Dylano K. al een gebiedsverbod had, waardoor de burgemeester van Eindhoven ook al de mogelijkheid had om hem een meldplicht op te leggen.

Saris vindt dat Brands te ver is gegaan in zijn bewoordingen. "Dan hoor ik hem zeggen: ‘Als het aan mij ligt, krijgt die jongen een levenslang stadionverbod.’ Kom op. Je kent niet eens alle feiten en omstandigheden. Deze meneer is geen rechter, volgens mij. Het is een kwalijke ontwikkeling dat alles maar vanuit een bepaald standpunt de ether in gegooid wordt. Er verdwijnt nu wel heel veel nuance. Ik vind dat we met zijn allen de verantwoordelijkheid hebben om eerst de feiten maar eens af te wachten. Dat geldt voor iedereen, van de club tot media. Maar ja, dat is niet meer van deze tijd.”

Dylano K. is vrijdagmiddag verhoord. Over de inhoud van het verhoor en waarom de Roermondenaar het veld is opgerend en Dimitrovic heeft geslagen, wil Saris niets kwijt. "Maar zoals dat voor iedere verdachte geldt, moeten we er rekening mee houden dat er allerlei zaken kunnen spelen die van invloed zijn op bepaald gedrag", stelt de advocaat. "Het is aan de rechter om daarover te beslissen." Op 8 maart verschijnt Dylano K. voor de rechter. Tot die tijd wil Saris over de inhoud van de zaak niets kwijt. "Wat ik wel kwijt kan, is dat mijn cliënt niet door medesupporters is geslagen na het incident. Dat is door de club de wereld ingebracht en ook dat is een component van opruiing", aldus Saris. Een woordvoerster van PSV heeft laten weten niet op de vragen van De Limburger in te willen gaan.

Financiële schade

De Eindhovense club schreef in het persbericht van eerder op de vrijdag dat het de actie ten zeerste veroordeelt en dat alle supportersgroeperingen zich ook unaniem van de raddraaier hebben gedistantieerd. De Brabanders wachten het onderzoek van de politie naar de dader af en zijn van plan om eventuele financiële schade op hem te verhalen. Buiten het 'schandalige incident', zoals PSV het noemt, heerste er tevredenheid over de manier waarop de spelers donderdagavond werden ondersteund in het Philips Stadion.

Het incident heeft mogelijk vergaande gevolgen voor PSV. Een forse straf van de UEFA hangt de club boven het hoofd. Die zou dan van toepassing zijn op het volgende Europese seizoen van PSV, aangezien de club donderdag werd uitgeschakeld in de Europa League. Een 2-0 zege door goals van Luuk de Jong en Fábio Silva was uiteindelijk net niet genoeg om de 3-0 nederlaag uit Spanje te herstellen.