Liverpool sluit Klopp-tijdperk in stijl af met overwinning op Wolves

Jürgen Klopp heeft zijn periode bij Liverpool afgesloten met een overwinning. Op het eigen Anfield werd er probleemloos afgerekend met gelegenheids-speelbal Wolverhampton Wanderers: 2-0. Zo kregen de Duitse succestrainer en zijn staf, met onder meer de naar RB Salzburg vertrekkende Pepijn Lijnders, een passend afscheid.

Ondanks dat Liverpool in principe niks meer had om voor te spelen, kwamen de mannen van Klopp sterk uit de kleedkamer. The Reds domineerden aan de bal, al duurde het even totdat dit resulteerde in kansen.

Het kantelpunt in het duel vond na een klein half uur plaats, toen Nélson Semedo het veld moest verlaten. De Portugese rechtsback plantte zijn voet op de enkel van Alexis Mac Allister en ontving de rode prent na een VAR-ingreep.

Met een man meer had Liverpool, met Virgil van Dijk en Cody Gakpo in de basis, niet lang nodig om op voorsprong te komen. Vijf minuten later werd namelijk een voorzet vanaf rechts van Harvey Elliot binnengekopt door Mac Allister: 1-0.

Nog voor rust zou de wedstrijd nagenoeg beslist worden. Uit een hoekschop belandde de bal bij de tweede paal voor de voeten van Mohamed Salah. De Egyptenaar schoot in en zag hoe Jarell Quansah het laatste tikje gaf: 2-0. Via Salah had het voor de theepauze zelfs nog 3-0 kunnen worden, maar zijn poging kon gekeerd worden door doelman José Sá.

Meteen na rust dacht Liverpool alsnog een derde treffer te maken. Mac Allister was wederom de gelukkige, maar even daarvoor was de bal al over de achterlijn geweest en dus kreeg Wolverhampton een doeltrap. Via Luis Díaz (lat) en Gakpo (redding doelman) kwam de nummer drie van de Premier League vroeg in het tweede bedrijf nog tweemaal erg dichtbij een nieuwe treffer.

De bezoekers golden gedurende het duel bijna alleen maar als figuranten, al kwamen the Wolves via Matheus Cunha één keer dicht bij een aansluitingstreffer. De Braziliaan zag zijn schot knap geblokkeerd worden door Van Dijk.

Ondanks een veelvoud aan gemiste kansen en gefaalde pogingen van Liverpool veranderde er niks meer aan de tussenstand. Klopp zal er niet om malen, daar hij zijn laatste wedstrijd in de Premier League feestvierend heeft kunnen afsluiten.

