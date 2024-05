John van ’t Schip: ‘Het is duidelijk wie de winnaar van het seizoen is bij Ajax’

John van ‘t Schip kijkt met gemengde gevoelens terug op het afgelopen seizoen in de Eredivisie. De voetbaljaargang kende voor hem veel dieptepunten, al is hij ook blij dat de Amsterdammers toch nog Europees voetbal hebben gehaald. De supporters zijn voor de coach van Ajax de absolute uitblinkers, zo benadrukt hij in gesprek met ESPN.

Ajax heeft zondag ternauwernood een nederlaag kunnen voorkomen bij het slot van de competitie. De Amsterdammers kwamen belabberd voor de dag bij hekkensluiter Vitesse, maar sleepten via Steven Berghuis diep in blessuretijd een 2-2 gelijkspel weg. De ploeg van Van ‘t Schip was al zeker van plek vijf, terwijl Vitesse al langer wist dat de laatste plek in de Eredivisie onafwendbaar was.

“Het seizoen zit erop, en ik denk dat daar alles mee gezegd is”, begint Van ‘t Schip. “Vorige week hebben we ook datgene behaald wat we wilden behalen. Dan speel je hier een wedstrijd tegen een ploeg die ook voor niks speelt.”

“Het lag open en we begonnen ook slecht. Ik ergerde me natuurlijk ook, maar ik hoopte gewoon dat we die wedstrijd op een goede manier konden uitspelen. We wilden wat leuks laten zien, maar dat is helaas niet gelukt.”

“Uiteindelijk zijn we wel blij dat we voor de fans in de 93ste minuut nog gelijk hebben gemaakt, want zij stonden er weer negentig minuten lang volledig achter”, vervolgt de trainer. “Als je het vergelijkt met andere seizoenen... Ik denk dat supporters ook inzagen dat de spelers ze echt nodig hadden.”

“Op sommige momenten, en terecht ook, zijn de fans heel teleurgesteld en boos geweest. Maar ze zijn continu iedere wedstrijd achter de ploeg blijven staan. Ook vandaag weer. Ik denk dat het wel duidelijk is wie de winnaar van het seizoen is bij Ajax: de fans.”

“Dit jaar heeft een aantal jongens zich wel ontwikkeld en hopelijk kunnen zij de groei meenemen naar volgend jaar. Maar in algemene zin is er dit jaar gewoon te weinig gebracht. Het is met name te hopen dat de jonge jongens zich kunnen doorontwikkelen”, aldus Van ‘t Schip.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties