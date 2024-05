Manchester City schrijft geschiedenis met vierde landstitel op rij

Manchester City heeft zich zondagmiddag voor het vierde jaar op rij gekroond tot kampioen van de Premier League. De ploeg van Pep Guardiola was in eigen huis te sterk voor West Ham United: 3-1. Phil Foden zorgde op werkelijk schitterende wijze voor de openingsgoal. Daarna was het kind van de club nogmaals trefzeker. Nooit eerder werd een club vier keer op rij kampioen van Engeland.

City wist dat het alles in eigen hand had bij het ingaan van de laatste speelronde. The Citizens hadden een voorsprong van twee punten op achtervolger Arsenal, dat in eigen huis bezoek kreeg van Everton.

De ploeg van Guardiola wilde het echter niet op de concurrent aan laten komen en schoot als een raket uit de startblokken. Er stond amper een minuut op de klok, toen Foden de ban brak. De aanvaller besloot uit te halen van een meter of twintig en vond op schitterende wijze de verre kruising: 1-0.

Jeremy Doky zag niet veel later een inzet gepakt worden en Rodri schoot in het zijnet. Bij de tweede kans van Doku was het wel raak. Zijn voorzet werd binnengewerkt door Foden, die het Etihad Stadium daarmee volledig in extase bracht: 2-0.

Namens West Ham kwam het grootste gevaar van de voet van Mohammed Kudus. De voormalig Ajacied zag reservedoelman Stefan Ortega - Ederson is geblesseerd - eerst nog redden, maar was even later alsnog trefzeker.

Uit een corner besloot Kudus het met een omhaal te doen. Die raketinslag was Ortega te machtig, waardoor de spanning nog voor rust werd teruggebracht in de wedstrijd: 2-1. Echt aanspraak op een resultaat maakten the Hammers eigenlijk geen moment, daar City veruit te dominant was.

Kort na rust schoot Kevin De Bruyne rakelings naast. West Ham hield de linies kort op elkaar, waardoor het voor City lastig was om er doorheen te komen. Na een uur spelen lukte dat toch voor de derde keer.

Op aangeven van Foden vond Rodri een heel klein gaatje. Vanaf een meter of twintig schoof de Spanjaard de bal beheerst in de rechterhoek buiten bereik van Alphonse Areola. City kreeg in het restant van het duel kansen om de score verder uit te breiden, maar slaagde daar niet in.

Een schot van Foden belandde in de handen van Areola, terwijl De Bruyne een hoekschop van de lijn gehaald zag worden. Twintig minuten voor tijd besloot Guardiola Nathan Aké zijn invalbeurt te gunnen, waardoor ook de Nederlander een klein aandeel kreeg in het kampioensduel.

