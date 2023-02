Kudus staat na prachtgoal stil bij dood Atsu; ook Pol van Boekel maakt gebaar

Zondag, 19 februari 2023 om 18:51 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 19:07

Mohammed Kudus heeft zondag in de Johan Cruijff ArenA stilgestaan bij de dood van zijn vriend Christian Atsu. De aanvallende middenvelder van Ajax schoot tegen Sparta Rotterdam (4-0) in de slotfase een vrije trap binnen, waarna hij bij het juichen zijn ondershirt liet zien. "Rust in vrede, Atsu", is de boodschap van Kudus.

Hoewel Kudus zijn wedstrijdshirt aanhield, is ook het tonen van een boodschap op een ondershirt niet toegestaan. Scheidsrechter Pol van Boekel streek echter met de hand over het hart en gaf geen kaart aan de aanvallende middenvelder van Ajax, die net als Atsu van Ghanese afkomst is. Het lichaam van Atsu werd zaterdag gevonden. De 31-jarige aanvaller van Hatay belandde na de aardbeving in Turkije onder het puin en heeft dat niet overleefd.

Een prachtig gebaar Mohammed Kudus na het scoren van een geweldige vrije trap ???? pic.twitter.com/I0l821KRy5 — ESPN NL (@ESPNnl) February 19, 2023

Atsu kwam tot zestig interlands voor Ghana, waarvan de laatste op de Afrika Cup van 2019. Later dat jaar zou Kudus debuteren voor het land. "Nee, ik heb nooit met hem gespeeld", bevestigt Kudus bij ESPN. "Maar ik heb hem zien spelen en daar heb ik een hoop van geleerd. Hij heeft me ook een paar keer geadviseerd." Kudus kon zijn boodschap in de 85ste minuut tonen na het binnenschieten van een vrije trap, maar had dat hoe dan ook gedaan.

"Zelfs als ik niet gescoord had, zou ik nog steeds mijn shirt hebben uitgetrokken om mijn condoleances aan zijn familie en de rest van de wereld te geven." Kudus is Van Boekel erkentelijk voor het niet uitdelen van een gele kaart. "De scheidsrechter zei tegen mij dat het niet toegestaan was, maar dat hij het liet gaan, omdat dit groter is dan voetbal."