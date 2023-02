‘Mohamed Ihattaren zit niet in de fase dat hij geholpen kan worden’

Woensdag, 15 februari 2023 om 07:56 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 07:57

Glenn Helder ziet de situatie rond Mohamed Ihattaren met lede ogen aan. De oud-profvoetballer, zelf ervaringsdeskundige wat betreft het buiten de lijntjes kleuren, hoopt dat de middenvelder annex aanvaller tot inkeer komt. Begin deze week werd bekend dat Ihattaren door de politie is opgepakt vanwege de mishandeling van zijn ex-vriendin. Inmiddels is hij weer op vrije voeten, maar hij blijft wel verdachte in de zaak. Het maakt dat de headlines de laatste dagen weer gevuld worden door het meest besproken talent van de afgelopen jaren.

Helder weet hoe het is om privé de verkeerde keuzes te maken. Hij raakte verslaafd aan gokken en belandde uiteindelijk in de gevangenis vanwege bedreiging, mishandeling en vuurwapenbezit. "Ineens heb je geld en status, mensen hebben torenhoge verwachtingen van je", probeert de oud-speler van onder meer Arsenal de situatie van Ihattaren te duiden in gesprek met de NOS. "Alles wat je doet, wordt in de media uitvergroot. Je bent een kind in een te volwassen wereld. Daar verantwoordelijk mee omgaan, is een hele kunst."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Ihattaren kreeg bij Ajax de uitgelezen mogelijkheid om terug te keren op het hoogste podium. Het begaafde talent kreeg Gerald Vanenburg als persoonlijke begeleider en leek even op de weg terug, maar kreeg het niet voor elkaar om te lijn door te trekken. "Hij zit niet in de fase dat hij geholpen kan worden", aldus Helder, die een duidelijk verschil ziet met toen hij in de problemen terechtkwam. "Het is voor hem nu erger. De druk is hoger en sociale media zetten al je daden in de spotlights. Als er in mijn tijd een smartphone had bestaan, zat ik nu nog in de bak."

Voor nu heeft Helder er een hard hoofd in. Ihattaren staat nog tot medio 2025 onder contract bij Juventus, maar bij de club uit Turijn is hij al enige tijd niet betrokken bij de groepstraining. Af en toe deelt hij een foto of video uit het krachthonk. "Ik weet zeker dat ook Ihattaren zichzelf nu nog niet kan veranderen", zegt Helder. "Van der Vaart, Vanenburg, Sneijder, de broer van Nouri, hij kreeg de jackpot aan persoonlijke begeleiding. Hij verkloot het niet zomaar, de jongen wil veranderen, anders zou hij ook geen hulp vragen. Maar hij houdt het niet vol."

Helder heeft tot slot een mooie boodschap voor Ihattaren. De oud-voetballer is van mening dat de technicus dicht bij zichzelf en vooral zijn overleden vader moet blijven. Helder ziet het overlijden van Ihattaren's vader als belangrijke risicofactor. "Dat zou ik hem zeggen: luister, je vader is trots op jou. Hij is er niet meer, maar hij is er altijd. Hij ziet jou en weet dat er maar weinigen gezegend zijn met zo'n gouden linkerbeen als jij. Haal kracht uit zijn trots."