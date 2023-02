Koeman reageert op wens Sneijder: ‘Hij vindt dat hij dat niet hoeft te leren'

Woensdag, 8 februari 2023 om 08:24 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 08:39

Wesley Sneijder hoopt in de toekomst een rol te vertolken in de staf van Ronald Koeman bij het Nederlands elftal. De recordinternational van Oranje stopte echter in november 2021 met de trainerscursus van de KNVB en zei destijds dat er misschien op een andere manier naar zijn situatie gekeken moest worden, bijvoorbeeld door middel van ‘een stukje maatwerk’.

"Ik sprak Wesley laatst bij de loting voor de Nations League. Hij wil de cursus op maat", bevestigt Koeman in het YouTube-programma Bij Andy in de auto. “Daar zit iets in, maar je moet ook andere dingen leren. Wesley staat er best wel open voor. Maar toen wij het er over hadden, zei hij: ‘Ik ben dan manager, het gaat dan alleen maar om het managen van een man of 25, 30.’”

Koeman is van mening dat er meegedacht moet worden met Sneijder. “Ik vind wel dat de KNVB moet kijken: wat kun je doen voor dat soort jongens? Arjen Robben, Robin van Persie... maar Van Persie doet gewoon de cursus zoals die is, net als John Heitinga natuurlijk. Die hebben geleidelijk die stappen gezet. Wesley ziet dat iets anders. Daarover moet je in gesprek om te kijken wat het beste voor hem is.”

Volgens Koeman wil Sneijder zich ‘puur richten op het managen van een groep mensen'. “Hij vindt dat hij de rest niet hoeft te leren, maar je moet ook van alle andere onderdelen iets meekrijgen”, stelt de bondscoach van Oranje. “Dan hoeft dat geen vier jaar te duren, daar ben ik het wel mee eens. Ik heb het toen in een jaar tijd gedaan, samen met Ruud Gullit, Frank Rijkaard en Johan Neeskens. Dat had Guus Hiddink geregeld bij de KNVB. Dat was perfect. Als ik het vier jaar lang had moeten doen, van begin tot einde, had ik het misschien helemaal niet gedaan."