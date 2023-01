Kranten zien ‘epiloog van zeven maanden Schreuder’: ‘Een stuurloos schip’

De ochtendkranten staan daags na Ajax - FC Volendam (1-1) stil bij het ontslag van Alfred Schreuder. De vijftigjarige Barnevelder kreeg donderdagavond kort voor middernacht de zak nadat hij er voor de zevende keer op rij niet in slaagde om met zijn ploeg te winnen in de Eredivisie. De Telegraaf stelt dat het 'wrang zou zijn als de ondermaats presterende trainer als enige het veld moet ruimen bij Ajax'. Het dagblad plaatst serieuze vraagtekens bij de rol en het functioneren van algemeen directeur Edwin van der Sar.

'Horrorreeks nekt Schreuder', kopt het Algemeen Dagblad. "Schreuder was met een getransformeerde basisploeg al maanden de kluts kwijt", stelt Johan Inan. "Wat trainer en spelers ook probeerden, wedstrijden winnen is na maanden van husselen, schipperen, niet of laat communiceren en het opstellen van beperkte aankopen teveel gevraagd. Het verscheuren van het contract van clubicoon Daley Blind, het opschudden van de hiërarchie door bijvoorbeeld Jurriën Timber tot tweede aanvoerder te benoemen en het verder kortwieken van de selectie: het mag niet baten."

Volgens Mike Verweij valt er 'veel aan te merken' op de tactische keuzes van Schreuder. "Waarom Calvin Bassey wederom linksback was en Owen Wijndal op de bank zat, is een raadsel. Daarnaast ontbrak tegen FC Volendam de overtuiging volledig. Bij een steeds groter wordend deel van de supporters, verwend geraakt door de successen onder Erik ten Hag en Marc Overmars, is er geen discussie en moet de coach gewoon vertrekken. De statistieken spraken daarbij in het nadeel van Schreuder." De laatste keer dat de Amsterdammers zeven competitiewedstrijden op rij niet wisten te winnen was in 1965. Ook in 1964 en 1962 gebeurde dat.

"Toch zou het wrang voor hem zijn als Schreuder als enige het veld moet ruimen", gaat Verweij verder. "Bij zijn aantreden werd hem beloofd dat er maximaal vier spelers zouden vertrekken. Het werden er dertien. En de door technisch manager Gerry Hamstra en diens rechterhand Klaas-Jan Huntelaar aangetrokken vervangers zijn stuk voor stuk van een minder niveau. Ook kreeg hij van algemeen directeur Edwin van der Sar nooit de rugdekking, die Overmars jarenlang aan Ten Hag gaf. Daardoor was het avontuur-Schreuder mede door toedoen van anderen vanaf het begin gedoemd te mislukken."

Ook het NRC stelt dat Schreuder 'nooit volledig grip leek te hebben op de situatie bij Ajax'. "Het is een ontslag in slow motion geweest. In de turbulente transferzomer kwamen tien nieuwe spelers en twaalf gingen weg – onder wie zes basisspelers. Schreuder maakte bezwaar, maar kon niet anders dan zich neerleggen bij de dynamiek van de transfermarkt. Ajax - FC Volendam, het grootkapitaal tegen de ambitieuze kleine broeder, ruim 189 miljoen netto-omzet vorig seizoen tegen een krappe acht miljoen. Het verdampte allemaal op een koude januariavond, de epiloog van zeven maanden Schreuder."

Willem Vissers betitelt Ajax in de Volkskrant als 'een stuurloos schip'. "Ajax heeft een op papier niet zo moeilijke serie duels te gaan (in de Eredivisie wachten Excelsior, SC Cambuur, Sparta Rotterdam en RKC Waalwijk, red.), waarin Schreuder zichzelf mogelijk had kunnen redden. Het gelijkspel tegen Volendam is hem echter fataal geworden", concludeert Vissers. "Schreuder kreeg zijn elftal niet aan de praat, verloor het vertrouwen van het publiek en was ook omstreden bij de spelersgroep, die vorige week nog sprak over de noodzaak van andere dynamiek in de groep. Kampioen Ajax, dat verreweg het meest te besteden heeft in Nederland, staat vijfde in de Eredivisie."