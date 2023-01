Atlético-fans shockeren richting derby met ophangen van Vinícius Júnior-pop

Donderdag, 26 januari 2023 om 15:20 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 16:08

De spanning voor de Madrileense derby is om te snijden. Supporters van Atlético Madrid hebben een pop met een shirt van Vinícius Júnior aan een brug bij Valdebebas, het oefencomplex van Real Madrid, gehangen. Zowel Atlético als Real spreekt in een officieel statement zijn afschuw uit over het tafereel.

Real Madrid treedt donderdagavond om 21.00 uur in de kwartfinale van de Copa del Rey in eigen huis aan tegen de aartsrivaal. Supporters van de harde kern van Atlético hebben zich in aanloop naar de kraker van hun slechtste kant laten zien door een pop met het shirt Vinícius Júnior aan een brug op te hangen. Op het bijbehorende spandoek is ‘Madrid haat Real’ te lezen.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

“Dit zijn weerzinwekkende en ontoelaatbare dingen die onze club te schande maken”, zo laat Atlético weten in een statement. “Wij veroordelen elke daad die de waardigheid van mensen aantast, altijd en overal. De rivaliteit tussen beide clubs is groot, maar er is ook respect. We kennen op dit moment de dader of daders niet, maar daarmee ontlopen ze hun verantwoordelijkheid niet. We hopen dat de autoriteiten kunnen ophelderen wat er is gebeurd en dat gerechtigheid geschiedt."

Ook Real Madrid heeft inmiddels een statement naar buiten gebracht. “We spreken onze dank uit voor de steun die we hebben ontvangen na de betreurenswaardige en weerzinwekkende daad van racisme en haat tegen onze speler Vinícius. Wij veroordelen ten stelligste gebeurtenissen die de fundamentele rechten en waardigheid van mensen schenden en die niets te maken hebben met de waarden die voetbal en sport vertegenwoordigen. Real Madrid vertrouwt erop dat alle verantwoordelijkheden van degenen die aan een dergelijke verachtelijke daad hebben deelgenomen, zullen worden opgepakt.”

Het is niet de eerste keer dat supporters van Atlético het op Vinícius gemunt hebben. Voorafgaand aan de stadsderby met Atlético Madrid in september was dit namelijk ook al het geval. In aanloop naar de clash in het Wanda Metropolitano was te horen dat enkele honderden aanhangers van Atlético 'Vinícius, je bent een aap' zongen. Volgens diverse lokale media waren er destijds ook apengeluiden en verwensingen richting de 22-jarige Braziliaan te horen tijdens de derby.