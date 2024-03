Spelers Real melden zich na complete gekte in Mestalla massaal op social media

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor de knotsgekke slotfase bij Valencia - Real Madrid.

Jesús Gil Manzano heeft het voorlopig namelijk even verbruid bij alles en iedereen wat Real Madrid lief heeft. De Spaanse arbiter floot zaterdagavond in de uitwedstrijd tegen Valencia plots af in een kansrijke aanval. Enkele seconden later lag de bal in het net. Die treffer ging dus niet door.

Rood nog voor Jude Bellingham na het laatste fluitsignaal.. ?? Midden in de aanval van Real Madrid? ??#ZiggoSport #LaLiga #ValenciaRealMadrid pic.twitter.com/gMxMiKY3bU — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) March 2, 2024

Het besluit van Manzano wordt breed uitgemeten in de Spaanse media. Ook de spelers van Real hebben er geen goed woord voor over. Vinícius Júnior reageert op sociale media met een lachpoppetje. Aurélien Tchouaméni post: "That's embarassing."

Ook doelman Andriy Lunin laat van zich horen. De Oekraïense doelman plaatst een foto op Instagram met een aantal cynische klappende handjes. Jude Bellingham, die die na het laatste fluitsignaal werd getrakteerd op een rode kaart door Manzano, houdt zich opvallend stil.

That’s embarrassing — Tchouameni Aurélien (@atchouameni) March 2, 2024

