Aanvaring bij Ajax verdreef Daley Blind naar amateurs van AFC

Donderdag, 19 januari 2023 om 07:38 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 07:40

Daley Blind heeft in de dagen voor zijn vertrek naar Bayern München zijn conditie op peil gehouden bij AFC. De verdediger annex middenvelder raakte in conflict met Ajax en trainer Alfred Schreuder en was van de een op de andere dag niet meer welkom bij de club waar hij sinds zijn zevende actief was. Blind ging daarop zelf op zoek naar een alternatieve plek om te trainen en kwam uit bij AFC.

In gesprek met het Algemeen Dagblad kan Blind er achteraf wel om lachen. "Het is wel grappig dat de groepstraining bij de amateurs van AFC 1 mijn voorbereiding op Bayern is geworden", aldus de 99-voudig Oranje-international. "Die club ligt bij mij naast de deur en in eerste instantie wilde ik er een paar ballen vragen om in mijn eentje wat te kunnen doen. Maar de trainer van AFC was zo aardig om jongens op te trommelen die in hun kerstvakantie ook zin hadden om bezig te zijn."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Blind noemt zijn laatste periode in dienst van Ajax een 'wekenlange, pijnlijke rollercoaster. De club deelde hem mede dat hij zich op een gegeven moment niet meer op de club hoefde te melden. "Het is dus zover gekomen dat ik zelfs niet meer welkom was bij de club waar ik vanaf mijn zevende heb rondgelopen. Op 26 december zei de directie dat ze me definitief de 27ste niet meer bij de herstart van de trainingen wilden hebben en kwam het tot contractontbinding. Dat was het einde van een wekenlange, pijnlijke rollercoaster.''

Sportschool

Niet veel later stond Blind op het veld om met een deel van de eerste selectie van AFC te trainen in afwachting van een nieuwe club. "Een mannetje of acht, negen vond het leuk om met mij samen overdag te trainen. Dat hebben we zo een aantal keer gedaan. Daarnaast had ik het eerst in mijn leven een abonnement bij de sportschool genomen." Heel lang hoefde Blind zijn conditie niet op peil te houden, daar hij op 5 januari zijn transfer naar der Rekordmeister afrondde.

Bij Bayern kan Blind meteen aan de bak. Vrijdagavond bij de herstart van de Bundesliga wacht meteen een treffen met nummer drie RB Leipzig. De Duitse recordkampioen verbleef onlangs in Qatar om zich voor te bereiden op de tweede seizoenshelft. "We gingen een dag nadat ik had getekend meteen op trainingskamp naar Qatar. Dat was ook wel apart: in Doha had ik mijn laatste groepstraining op profniveau gedaan, op 8 december met Oranje tijdens het WK", aldus Blind.

Blind deed een klein half uur mee tegen Red Bull Salzburg, een duel dat eindigde in een spectaculaire 4-4. "De eerste oefenwedstrijd ging goed. Altijd fijn als de eerste schroom eraf is met een invalbeurt. In een gesprek heeft trainer Julian Nagelsmann me de tactiek van Bayern uitgelegd. De spelprincipes doen me wel denken aan die van Erik ten Hag bij Ajax. Bijvoorbeeld de backs die aan de binnenkant de bal vragen op het middenveld, aan de contrakant. Of het doordekken van de verdedigers als we hoog druk zetten."