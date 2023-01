Blind maakt bewering Schreuder met de grond gelijk: ‘Pertinente leugen’

Daley Blind baalt van zijn tussentijdse en veelbesproken vertrek bij Ajax. De winteraanwinst van Bayern München dacht na over een leven na zijn profbestaan in Amsterdam en had daar zelfs gesprekken over met toenmalig directeur voetbalzaken Marc Overmars. Een moeizame relatie met trainer Alfred Schreuder maakte echter een voortijdig einde aan het tweede avontuur van Blind bij Ajax.

Blind dacht zijn loopbaan af te kunnen sluiten bij Ajax. In tweede instantie hoopte de verdediger (32) in ieder geval tot de zomer te kunnen aanblijven. Het werd dus een tussentijdse exit uit de Johan Cruijff Arena. "Maar het is zover gekomen dat ik zelfs niet meer welkom was bij de club waar ik vanaf mijn zevende heb rondgelopen", verzucht de voormalig Ajacied in een uitgebreid interview met het Algemeen Dagblad. "Op 26 december zei de directie dat ze me definitief de 27ste niet meer bij de herstart van de trainingen wilden hebben en kwam het tot contractontbinding. Dat was het einde van een wekenlange, pijnlijke rollercoaster."

Felle reactie op Huntelaar

Technisch manager Klaas-Jan Huntelaar gaf in Het Parool aan dat Blind vorig seizoen al een vertrek bij Ajax overwoog. Hij werd destijds uitgefloten en er was de roep om Nicolás Tagliafico. De vertrokken verdediger reageert fel op die bewering. Blind gaf afgelopen weekeinde bij de NOS al aan dat hij daar 'uitgebreid op zou terugkomen'. "Hij moet niet voor mij praten. Dat was niet de druppel voor mij. De druppel was: van eerste keus op een positie degraderen naar vierde keus. En dat de trainer me sowieso totaal negeerde na een aanvaring in de rust tegen RKC (in oktober, red.)", aldus de verbaasde en teleurgestelde Blind.

"Huntelaar zet mij zo op tegen supporters. Ik heb hem dat ook meteen geappt. Zoals ik het ook typisch vind dat Ajax als eerste naar buiten treedt, terwijl er een wederzijdse boeteclausule is opgenomen in de ontbindingsovereenkomst: ik zou niks over Ajax zeggen, zij niks over mij. Die bepaling wilde de club, hè... ", geeft Blind openheid van zaken over zijn laatste periode als contractspeler van Ajax. De routinier voelt zich nu vrij om zijn kant van het verhaal te doen en een paar dingen recht te zetten. "Omdat die in mijn beleving veel zeggen over het gebrek aan communicatie bij mensen die nu aan het roer staan bij Ajax. Gebrek aan leiderschap en empathie ook."

Botsing met Schreuder

De botsing tijdens het uitduel met RKC heeft volgens Blind een hoop stukgemaakt in zijn relatie met Schreuder. "Schreuder begon in de rust over dat ons druk zetten niet goed ging. Dat moest anders. ‘What do you think?’, vroeg hij aan een paar aanvallers. ‘What do you prefer?’, want Engels is de voertaal. Ik ben toen opgestaan en heb in die kleedkamer hardop gezegd: trainer, wees duidelijk en bepaal jij nou zélf hoe we het gaan uitvoeren! Er was emotie en zijn reactie was al even fel: ‘You shut up! Shut your mouth and sit down!’", kreeg Blind te horen van de boze coach. De linksback besloot zijn mond te houden en kreeg later van medespelers te horen dat hij niet te ver was gegaan.

Blind kreeg na de aanvaring tegen RKC het idee dat Schreuder hem negeerde. "Van belangrijke speler naar echt compleet links laten liggen." Een week later, op 1 november, zat Blind om tactische redenen op de bank in het Champions League-duel met Rangers. "Mijn reactie was: ben ik het niet mee eens, maar u bent de baas. In die wedstrijd raakte Wijndal, die op mijn plek speelde, geblesseerd. Ik was al bezig om me klaar te maken, maar toen bleek dat Rensch erin kwam. Van gepasseerd als nummer 1 ging ik naar derde keus." Blind speelde tot verbazing ook niet in de topper tegen PSV van enkele dagen later. Schreuder maakt in zijn ogen een onbegrijpelijke keuze voor de linksbackpositie.

"Het klopt dat mijn gezicht dan niet vrolijk staat, zoals ik ook niet blij was na Rangers. En als dan óók nog blijkt dat er in de wedstrijd tegen PSV wordt geschoven met posities en Bassey linksback komt, ben je dus van linksback nummer 1 naar nummer 4 gedegradeerd. Én al weken compleet genegeerd", foetert Blind ruim twee maanden later. Volgens Schreuder waren het tactische keuzes en was het niets persoonlijk. Na lang aandringen erkende de Ajax-trainer toch dat hij na het incident tegen RKC een statement moest maken in de richting van Blind.

Leugen van Schreuder?

Het Algemeen Dagblad werpt op dat Blind voorafgaand aan het seizoen toch wel moet hebben gesproken met Schreuder over een eventuele reserverol, zeker ook vanwege de tien miljoen euro die was neergelegd voor Wijndal. "Schreuder zegt dat dit besproken is, las ik. Een pertinente leugen. In de zomer, ook op trainingskamp, gaf hij aan dat hij me zo’n belangrijke pion vond. En voor meerdere posities. Links centraal achterin, linksback en linkermiddenvelder", brengt Blind in herinnering. "Laat ik duidelijk zijn, ik twijfel er niet aan dát het persoonlijk werd na RKC. Ik ben ervan overtuigd."

Dat alle WK-gangers een persoonlijke boodschap kregen van Schreuder en Blind niet, steekt de verdediger ook. "Alle Ajacieden een felicitatie-appje van de trainer, behalve ik. En toen ik op 27 december afscheid kwam nemen op de Toekomst, heb ik niet alleen de spelers maar ook stafleden de hand geschud. Reiziger, Witschge, noem ze maar op. Alleen Schreuder heb ik niet gezien, terwijl hij wist dat ik er was. Het tijdstip dat ik mocht komen was namelijk met Ajax afgestemd", zo verzekert de vertrokken flankspeler, die een gesprek had aangevraagd met de directie om over de toekomst te praten. Blind baalt er echter van dat de leiding van Ajax er niets aan deed om hem voor de club te behouden.

Teleurgesteld in Ajax-leiding

"Er is vanuit de directie geen enkele poging ondernomen om partijen bij elkaar te brengen. Nul. Eerder het tegenovergestelde gebeurde: ze hebben me heel snel in de schoenen geschoven dat ik zelf weg wilde. Ik kreeg het gevoel dat het ze wel goed uitkwam." Blind mocht transfervrij vertrekken als hij voor 1 januari een nieuwe club zou vinden. De Bayern-speler komt tot slot met een onthulling op de proppen. Vanwege zijn hartproblemen leverde hij veel salaris in en kreeg hij een korter contract, dat tot medio 2023 liep. "Van één jaar is een optiejaar gemaakt. Marc Overmars zei: ‘Top dat je meedenkt Daley. Wij gaan die optie zo inrichten die je die voorwaarden kunt halen, áls je weer normaal fit wordt’."

"Ik had met Overmars ook mondelinge afspraken over de tijd na mijn spelerscarrière", benadrukt Blind nog maar eens. "Dat ze me zouden aanbieden om het trainersvak te gaan ontdekken binnen Ajax. Nu het met de opvolgers van Overmars zo escaleerde, werd het van onze kant ook puur zakelijk: dat eigenlijke bonusjaar had ik bijna bereikt, dus dat is in de ontbinding meegenomen", aldus Blind, die blij is dat hij bij Bayern een nieuwe en frisse start kan maken.