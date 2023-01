‘Als Ajax niet van Twente wint is het over en uit voor Alfred Schreuder’

Maandag, 9 januari 2023 om 19:09 • Guy Habets • Laatste update: 19:29

Aad de Mos denkt dat de wedstrijd tussen Ajax en FC Twente van zaterdagavond een must-win is voor Alfred Schreuder. Als de Amsterdammers voor de vijfde keer op rij punten laten liggen in de Eredivisie, verwacht de analist dat het clubbestuur genoeg heeft gezien en Schreuder wegstuurt. De oefenmeester staat al tijden onder druk in de Johan Cruijff ArenA.

Na het gelijkspel bij NEC van zondagmiddag (1-1) heeft Ajax al vier competitiewedstrijden op rij niet gewonnen. Dat, en de kansloze uitschakeling in de Champions League, leidt tot het nodige chagrijn bij de fans van de regerend landskampioen. Zij roepen al weken om het vertrek van Schreuder en De Mos voelt dat er een beslissende wedstrijd aan zit te komen voor de oefenmeester. "Het kan zaterdag om 23.00 uur afgelopen zijn", zegt de voormalig trainer van de Amsterdammers tijdens Panenka, een video-item van het Algemeen Dagblad.

De publieke opinie speelt daarbij volgens De Mos een grote rol. "Als je niet van FC Twente wint, is het over voor Alfred Schreuder bij Ajax. Hoe graag je het ook wil als club en als spelersgroep, maar dan kom je de ArenA niet meer uit. Alles hangt van zaterdag af. Dit is dé wedstrijd, niet die in Rotterdam." Daarmee doelt de analist op de uitwedstrijd bij Feyenoord van een week later. Voor de wedstrijd tegen Twente speelt Ajax in het bekertoernooi ook nog uit bij FC Den Bosch.

Sjoerd Mossou, journalist van het AD, verwacht ook dat Schreuder een strijd voert die niet te winnen is. "Ik krijg er Danny Blind-vibes van. Toen hij bondscoach was, kwam hij iedere keer voor een soort onmogelijk tribunaal te staan. Dat heb ik bij Schreuder nu ook een beetje. Wat hij ook zegt, wat hij ook beslist en wat hij ook doet: het is niet meer te winnen. Hij heeft er zelf voor gekozen om in het bijennest te springen, natuurlijk. Arie van Eijden, oud-voorzitter van Ajax, zei eens dat als de fans met witte zakdoekjes zwaaien, dat hij het twee keer kan tegenhouden. Bij de derde keer houdt het echt op."