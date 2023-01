Pierre van Hooijdonk: ‘Ik vind het best een gevaarlijke zet van Ten Hag'

Maandag, 9 januari 2023 om 09:37 • Tom Rofekamp • Laatste update: 09:59

De mogelijke overstap van Wout Weghorst naar Manchester United heeft nog flink wat voeten in de aarde, weet Arno Vermeulen. De commentator annex analist schetst zondag bij Studio Voetbal de ingewikkelde driehoeksdeal die the Red Devils dienen te sluiten met zowel Besiktas als Burnley. Niet al Vermeulens tafelgenoten zijn overtuigd dat United dat moet willen. Met name Pierre van Hooijdonk zet zijn twijfels bij de transfer.

Zaterdagavond laat doemden de eerste geluiden op van Uniteds verregaande interesse in Weghorst. Fabrizio Romano bevestigde al gauw het waarheidsgehalte van het gerucht. United zou een bescheiden huursom over moeten maken om de spits uit Borne voor de rest van het seizoen over te nemen van Burnley, dat hem op dit moment echter verhuurt aan Besiktas. Daarom staat United voor een papieren doolhof, schetst Vermeulen.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

"Hij (Weghorst, red.) is dus verhuurd aan Besiktas", steekt de Alkmaarder van wal. "Die hebben een clausule dat ze hem voor tien miljoen euro mogen overnemen aan het einde van het seizoen. Dus in de onderhandelingen moet United eerst dat regelen. Dan moeten ze ervoor zorgen dat het huurcontract verscheurd wordt en hij terugkan naar Burnley, en dan moet United hem nog overnemen van Burnley. Er zit heel wat papierwerk aan vast", zo vat Vermeulen samen, toevoegende dat ook Besiktas een vergoeding tegemoet kan zien.

Verdeeldheid

Vermeulen vindt het vele papierwerk echter wel de moeite waard. "Ik denk dat het wel een slimme zet van United is om voor relatief weinig geld een pinchhitter te halen. Ze hebben geen plan B, en kijk maar naar het Nederlands elftal, waar je kon zien hoe belangrijk het is om een tweede plan te hebben. Als je dan een speler kunt halen die overal op loopt, het publiek meekrijgt in de laatste minuten..." Ook John van 't Schip, die eveneens aan tafel zit, kan de interesse van United wel begrijpen. "Het is daar allemaal een beetje hetzelfde met Rashford, Martial, Sancho, Antony... het zijn allemaal snelle, behendige spelers."

Ibrahim Afellay is sceptischer, net als Van Hooijdonk. "Het is wel een speler die je moet brengen als je echt iets wilt forceren. Ik vind dat als we praten over Manchester United je wel meer moet kunnen brengen dan alleen het laatste kwartier met een hoge bal", zegt eerstgenoemde. Van Hooijdonk voegt toe: "Ik vind het best wel een gevaarlijke zet van Ten Hag. Een Nederlander, die ook nog eens in Engeland heeft gespeeld bij Burnley en daar nou niet de pannen van het dak gespeeld heeft. Dan heb je wel gelijk een stempeltje op je voorhoofd. Ik zie in hem niet de stormram, het aanspeelpunt door de lucht. Dat ze gaan zeggen: we gaan alles diagonaal door de lucht op Wout spelen, daar geloof ik niet zo in", aldus de oud-spits.