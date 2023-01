‘Hakim Ziyech mogelijk als ruilmiddel in megatransfer naar uitgang Chelsea’

Donderdag, 5 januari 2023 om 12:12 • Wessel Antes • Laatste update: 12:37

Hakim Ziyech gaat mogelijk schot in de zaak brengen aangaande de transfer van Enzo Fernández naar Chelsea, weet het Portugese Record. De 29-jarige linkspoot moet, samen met twee kersverse teamgenoten, als ruilmiddel dienen in de miljoenentransfer van de Argentijnse WK-winnaar. The Blues zouden bereid zijn om direct negentig miljoen euro te betalen aan Benfica en daarnaast Ziyech, David Datro Fofana en Andrey Santos op huurbasis te stallen in Lissabon. Het medium schrijft echter ook dat de clubleiding van O Glorioso niet direct enthousiast is over dit nieuwe aanbod.

De onderhandelingen tussen Chelsea en Benfica lopen momenteel stroef. De Portugezen houden vast aan de clausule in het contract van Fernández, waarin naar verluidt staat dat de 21-jarige spelmaker meer dan 120 miljoen euro moet opleveren. In Estádio da Luz ligt de tienvoudig international van la Albiceleste nog vast tot medio 2027, waardoor voorzitter Rui Costa weigert zomaar toe te geven aan de vertrekwens van de spelmaker.

Ziyech, Fofana en Santos moeten een uitweg bieden. Laatstgenoemde moet overigens nog officieel gepresenteerd worden en komt voor twintig miljoen euro over van Vasco da Gama. De achttienjarige middenvelder kan zich dus wellicht direct opmaken voor een verhuur. Voor Fofana werd onlangs zo’n twaalf miljoen euro afgerekend bij Molde FK, waar de twintigjarige spits in 65 wedstrijden goed was voor 24 doelpunten en tien assists.

Of Ziyech zelf überhaupt zit te wachten op een overstap naar de Portugese koploper is nog maar de vraag. Wel lijkt hij definitief te willen vertrekken uit Stamford Bridge. De vijftigvoudig international van Marokko heeft een goed WK achter de rug, maar kon in de uitwedstrijd tegen Nottingham Forest (1-1) opnieuw slechts rekenen op een korte invalbeurt. Eerder werd Ziyech hevig gelinkt aan AC Milan en een terugkeer bij Ajax, maar rondom die clubs is het inmiddels angstvallig stil wat betreft de Drontenaar.