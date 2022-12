Transfervrije Blind blijkt zeer gewild en kan naast Antwerp naar topcompetitie

Dinsdag, 27 december 2022 om 16:04 • Wessel Antes • Laatste update: 16:34

Real Sociedad zou Daley Blind graag contracteren na zijn transfervrije vertrek bij Ajax, zo meldt het Nieuwsblad. De Spaanse club hoopt de 32-jarige verdediger te verleiden met een avontuur in LaLiga. Daarmee heeft het Royal Antwerp van Mark van Bommel en Marc Overmars er een geduchte concurrent bij. Voetbal International meldt overigens dat Blind in oktober dicht bij een avontuur in Azië was.

Het Belgische medium weet dat Blind zeer gecharmeerd is van het project waaraan Overmars bezig is in Antwerpen, maar een overstap naar Spanje kan de linkspoot ook wel bekoren. Real Sociedad staat momenteel op een knappe derde plek in LaLiga en wist zich in een poule met Manchester United als groepswinnaar te plaatsen voor de volgende ronde van de Europa League. Financieel gezien is de Spaanse club momenteel ook aantrekkelijker volgens het Nieuwsblad.

Volgens de doorgaans goed geïnformeerde krant is er daarnaast vanuit de Amerikaans MLS al gepolst naar de diensten van Blind, al worden daarbij geen specifieke namen van clubs genoemd. Voetbal International weet dat Blind in oktober bijna rond was met de Urawa Red Diamonds, maar een transfer naar Japan ketste op het laatste moment af. Dat zorgde bij beide partijen voor een flinke teleurstelling. Blind hoopt na zijn goede WK in de komende maand alsnog snel aan een nieuw avontuur te beginnen.

Dinsdagmiddag liet Ajax in een officieel persbericht weten dat de arbeidsovereenkomst van Blind met wederzijdse goedkeuring is ontbonden. De verbintenis loopt daardoor op 31 december 2022 af, terwijl de routinier eigenlijk nog vast lag tot 30 juni 2023. De Amsterdamse club laat Blind transfervrij vertrekken vanwege zijn bewezen diensten. De 99-voudig international van Oranje speelde in totaal 333 officiële wedstrijden voor Ajax, waarin hij goed was voor dertien treffers en 21 assists.