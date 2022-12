Nederlandse media zien één speler van Oranje iedereen de mond snoeren

Zondag, 4 december 2022 om 08:18 • Tom Rofekamp • Laatste update: 09:48

Nederland plaatste zich zaterdagavond in een spectaculair duel voor de kwartfinale van het WK. Via karakteristiek countervoetbal werden de Verenigde Staten in het Khalifa Internationalstadion met 3-1 naar huis gestuurd. In de duidelijk bewust uitgevoerde tactiek zagen de Nederlandse kranten wingbacks Denzel Dumfries en Daley Blind excelleren. Met name voor laatstgenoemde wordt een lans gebroken, nadat vele analytici hem al probeerden uit de basis te praten.

René van der Gijp en Johan Derksen spraken daags voor het duel met de VS al hun zorgen uit over het opstellen van Blind, die te traag zou zijn. Rafael van der Vaart maakte na de pot zelfs kenbaar 'al honderd appjes' te hebben ontvangen van pleitbezorgers voor het wisselen van de Ajacied. Volgens Willem Vissers van de Volkskrant is Blind echter 'al het hele toernooi een van de beteren van Oranje'.

"Ja, kritiek op Blind is altijd makkelijk gegeven, maar zo onterecht", schrijft Vissers, die betoogt dat het 5-3-2 systeem zijn tekortkomingen teniet doet. "Zijn sprint ziet er soms onbeholpen uit, maar Nathan Aké geeft hem rugdekking en daarbij is hij zo goed aan de bal, zo slim, aanvallend, in de passing, qua positiespel. Hij ontving zijn beloning in de blessuretijd van de eerste helft, toen hij 2-0 maakte, weer na een teruggetrokken bal van Dumfries over de grond."

Blind en Dumfries: het zijn de twee die zowel Trouw als de NOS zagen als de 'wapens om Van Gaals snode WK-plannen te bewerkstelligen'. "Zij hadden een cruciale rol", concludeert eerstgenoemde. De NOS herzegt dat, en illustreert het belang van Dumfries bovendien met een bijzondere statistiek: "Dumfries werd met zijn goal en twee assists de derde Nederlandse speler die in één WK-duel bij minstens drie doelpunten betrokken was. Die andere twee? Geen backs. Aanvallende grootheiden. Rob Rensenbrink en Johan Cruijff."

Behouden lofzang

Het Algemeen Dagblad weigert een slippertje van Blind in de openingsfase echter in de doofpot te stoppen. De 98-voudig international hief in de derde minuut buitenspel op, waardoor Christian Pulisic alleen voor Andries Noppert kwam te staan. Laatstgenoemde redde Blind en Oranje met een knappe reflex. "Daley Blind zal Andries Noppert dankbaar zijn geweest", schrijft de krant dan ook. Toch noemt deze de Ajacied een van de twee uitblinkers, en krijgt hij een 7 voor zijn optreden. Daarmee moet Blind alleen voorrang verlenen aan Dumfries, die een 8 krijgt.