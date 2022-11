Verenigde Staten wint beladen duel en is volgende tegenstander Oranje

Dinsdag, 29 november 2022 om 22:02 • Rian Rosendaal • Laatste update: 22:13

De Verenigde Staten is zaterdag de tegenstander van het Nederlands elftal in de achtste finale van het WK. Team USA won dinsdagavond in het afsluitende duel in groep B met 0-1 van Iran, waardoor de tweede plaats een prooi is voor het elftal van bondscoach Gregg Berhalter. Christian Pulisic tekende in de eerste helft, zij het met de nodige pijn en moeite, voor de voor de Amerikanen zo belangrijke treffer. Door de 2-0 overwinning van het Nederlands elftal tegen Qatar eerder deze dinsdag was het al bekend dat de nummer twee uit deze poule op Oranje zou stuiten. Engeland won met 0-3 van Wales en is dus groepswinnaar. Iran eindigt als derde en Wales is de hekkensluiter in groep B.

Vanwege de politiek spanningen tussen Iran en de Verenigde Staten stond er de nodige spanning op de ontmoeting in het Al Thumama Stadium in Doha. Iran, dat zonder de geschorste Alireza Jahanbakhsh aantrad, had vertrouwen geput uit de 0-2 overwinning op Wales van vrijdag. De Amerikaanse ploeg begon echter zonder angst aan de afsluitende wedstrijd in de poulefase. Met name Pulisic, Timothy Weah en Sergiño Dest lieten zich gelden in de beginfase. Het ontbrak de Amerikanen echter aan stootkracht in de buurt van het doel van Iran in de eerste twintig minuten. Na bijna een half uur spelen leek de openingstreffer er dan toch te komen, ware het niet dat Weah geen goede kopbal afleverde in kansrijke positie. Doelman Alireza Beiranvand kon derhalve redding brengen.

De Amerikanen komen op voorsprong tegen Iran! Dest kopt de bal voor, Pulisic schiet binnen en botst vervolgens lelijk tegen de Iraanse keeper op. #IRNVS #wk2022 pic.twitter.com/biJkDxDw8x — NOS Voetbal (@NOSvoetbal) November 29, 2022

De Verenigde Staten begon met steeds meer vertrouwen te spelen en Iran werd daardoor steeds verder naar achteren gedrukt. De aanvallende intenties werden beloond in de 38ste minuut. Weston McKennie wist Dest te bereiken en de rechtsback kopte de bal gelijk richting Pulisic. De linksbuiten scoorde van dichtbij, maar juichen om de 0-1 kon hij niet. De vleugelaanvaller botste namelijk hard op Beiranvand. Pulisic werd lange tijd verzorgd en keerde uiteindelijk hinkend terug op het veld. Hij hield het vol tot het rustsignaal, maar moest halverwege wel worden vervangen.

Vanwege de blessure van Pulisic werden er acht minuten aan blessuretijd bijgetrokken. Weah leek Team USA op 0-2 te brengen in de zesde minuut van de toegevoegde tijd met een bekeken schot in de verre hoek. De aanvaller stond echter buitenspel, waardoor beide ploegen met een 0-1 tussenstand de kleedkamers opzochten. Pulisic kwam die kleedkamer dus niet meer uit, met Brenden Aaronson als diens vervanger. Iran wist dat er na rust gescoord moest worden om vroegtijdige uitschakeling te voorkomen. Saman Ghoddos gaf zeven minuten na de hervatting een waarschuwing af met een kopbal die over het Amerikaanse doel vloog. Diezelfde Ghoddos zag halverwege een schot maar net naast vliegen, al had een eventueel doelpunt niet geteld vanwege een overtreding kort daarvoor. Bij Amerika werd McKennie ondertussen afgelost door Kellyn Acosta.

Het dappere Iran wist uiteindelijk niet te scoren tegen Team USA

Er was door de 0-1 tussenstand veel spanning na rust, al waren de kansen voor beide doelen schaars te noemen. Aanvalsleider Josh Sargent kwam een kwartier voor het einde verkeerd terecht, waardoor de ploeg van Berhalter enige tijd met tien man verder moest in de slotfase. Sargent moest uiteindelijk de strijd staken. Haji Wright nam voorin zijn plaats in voor de laatste tien minuten. Kort na deze wissel werd Dest afgelost door de frisse Shaquell Moore, terwijl Weah plaatsmaakte voor Walker Zimmerman. Het bleef spannend voor de Amerikanen, zeker toen Iran in minuut 83 dacht aan een strafschop vanwege hands in de zestien. De arbitrage was echter resoluut: de bal ging niet op de stip.

De Verenigde Staten, dat na rust geen enkele keer meer op het doel schoot, was in de slotfase voornamelijk bezig met tegenhouden. Iran proefde dat er wat te halen viel, zeker door de negen minuten aan blessuretijd. De zo gewenste gelijkmaker, en dus een plaats in de achtste finale, leek er alsnog te komen in de vierde minuut van blessuretijd. Morteza Pouraliganji kopte uit een vrije trap vanaf links maar net naast, tot opluchting van alles en iedereen bij de Amerikanen. In de allerlaatste minuut schreeuwde heel Iran om een check van de VAR vanwege vasthouden van Cameron Carter-Vickers in de eigen zestien bij een aanval van de opponent. Die check, en dus een strafschop, kwam er desondanks niet. Verenigde Staten hield met de grootst mogelijk moeite stand en speelt zaterdag dus tegen Oranje. Het duel in de achtste finale van het WK begint om 16.00 uur.