‘Als hij een Nederlander was geweest, had hij nog bij Chelsea gespeeld’

Vrijdag, 15 september 2023 om 14:32 • Mart Oude Nijeweeme

Tim Howard heeft een lans gebroken voor Christian Pulisic. De Amerikaan, die deze zomer voor 20 miljoen euro de overstap maakte van Chelsea naar AC Milan, moet er in de ogen van de voormalig doelman altijd meer voor doen dan een ander. De reden? Zijn afkomst. Howard beweert dat spelers uit de Verenigde Staten anders worden behandeld in de Premier League.

Pulisic maakte in januari 2019 de gang naar Chelsea, dat liefst 65 miljoen euro betaalde aan Borussia Dortmund voor de diensten van de aanvaller. De Amerikaan won onder meer de Champions League, Europese Supercup en Wereldbeker voor clubteams, maar trok deze zomer de deur van Stamford Bridge achter zich dicht vanwege een gebrek aan speeltijd en topvorm. AC Milan bood uitkomst.

"Hoe graag mensen ook willen zeggen dat het landschap voor Amerikanen is veranderd, dat is niet zo", stelt Howard in de podcast Offside with Taylor Twellman. "Ik denk dat Pulisic het briljant heeft gedaan bij Chelsea. Als hij een Nederlander of een Italiaan was geweest, had hij nog steeds bij Chelsea gespeeld. Hij is zo goed, dat laat hij nu in Milaan zien, maar voor Amerikanen is het zwaarder. Je moet je elke dag bewijzen."

Howard heeft zelf een behoorlijke staat van dienst in het Engelse voetbal. De Amerikaanse doelman streek in 2003 neer bij Manchester United, waar hij tot 77 officiële wedstrijden kwam in de hoofdmacht. Drie jaar later verkaste hij naar Everton. Namens the Toffees verdedigde hij 414 keer het doel. 120 keer kwam Howard uit voor de nationale ploeg van Amerika.