Enorme misser Reijnders wordt AC Milan tegen Lazio uiteindelijk niet fataal

Zaterdag, 30 september 2023 om 19:56 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 20:27

AC Milan heeft zaterdagavond een eenvoudige zege op Lazio geboekt. De ploeg van trainer Stefano Pioli was uiteindelijk met 2-0 te sterk voor de Romeinen dankzij treffers van Christian Pulisic en invaller Noah Okafor. Tijjani Reijnders liet na om de Milanezen op slag van rust op voorsprong te zetten door voor open doel op de paal te schieten. i Rossoneri> gaan aan kop in Italië, al kan Internazionale later op de avond weer in punten gelijk komen.

Pioli voerde bij Milan vijf wijzigingen door in zijn basiself ten opzichte van het gewonnen competitieduel met Cagliari van drie dagen geleden. Mike Maignan bleek fit genoeg om onder de lat te starten en verving Marco Sportiello. Davide Calabria en Simon Kjaer waren de nieuwe namen in de verdediging, terwijl Olivier Giroud en Rafael Leão in de voorhoede de voorkeur kregen boven Samuel Chukwueze en Okafor. Reijnders startte tot slot op het middenveld.

OHHH! ???????????? ???????? voor Reijnders ?? Tijjani Reijnders kan zijn eerste goal voor Milan zo inschieten, maar krijgt hem er niet in ??#ZiggoSport #SerieA #MilanLazio pic.twitter.com/aKg5OOW950 — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) September 30, 2023

De trainer van Milan moest met een klein halfuur een tegenslag incasseren doordat Ruben Loftus-Cheek de strijd geblesseerd moest staken. De middenvelder werd vervangen door Yunus Musah. Beide ploegen wisten in het eerste bedrijf nauwelijks serieus gevaar te stichten. Toch kregen i Rossoneri> op slag van rust dé uitgelezen kans om op voorsprong te komen. Lazio-doelman Ivan Provedel had in eerste instantie een antwoord op een schot van Giroud, waarna Reijnders de sluitpost omspeelde en de bal voor het intikken had. De Oranje-international probeerde het echter te mooi met een hakje en zag zijn inzet via de buitenkant van de paal naast gaan.

Met een klein uur op de klok wist de thuisploeg de ban alsnog te breken. Reijnders gaf mee op Leão, die Pulisic vogelvrij rond de penaltystip zag staan. Voor de Amerikaans international was het een koud kunstje om de 1-0 tegen de touwen te schieten. Provedel wist een grotere achterstand voor Lazio hierna tweemaal te voorkomen met prima reddingen op schoten van Musah en Pulisic. Vlak voor het verstrijken van de reguliere speeltijd gooide Milan het duel alsnog vroegtijdig in het slot. Leão haalde met een sterke individuele actie de achterlijn en gaf de bal vervolgens op een presenteerblaadje aan invaller Okafor: 2-0.

Pulisic ???????????? de ban ?? Reijnders met de voorassist en Milan komt op voorsprong! ??#ZiggoSport #SerieA #MilanLazio pic.twitter.com/9KVdEtJowg — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) September 30, 2023