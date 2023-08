AC Milan mede dankzij assist Tijjani Reijnders probleemloos langs Bologna

AC Milan heeft in de eerste competitiewedstrijd van het nieuwe seizoen een vrij simpele zege geboekt op Bologna. I Rossoneri hadden al binnen twintig minuten een 0-2 voorsprong te pakken. Daarin speelde Tijjani Reijnders een belangrijke rol door als aangever te fungeren bij de 0-1. De doelpunten kwamen op naam van Olivier Giroud en Christian Pulisic.

Bij AC Milan kreeg Reijnders, die de volle negentig minuten speelde, een basisplek toebedeeld van Stefano Pioli. Datzelfde gold voor nieuwe aanwinsten Ruben Loftus-Cheek en Pulisic. Bij Bologna startte Joshua Zirkzee in de punt van de aanval, waardoor Sidney van Hooijdonk genoegen moest nemen met een plek op de bank. Sam Beukema, deze zomer overgekomen van AZ, vormde een onderdeel van het hart van de defensie. Jesper Karlsson is volgens de laatste berichtgeving, in navolging van Beukema, overigens ook op weg naar I Rossoblù.

De ploeg van Pioli schoot werkelijk uit de startblokken. Reijnders schaadde het vertrouwen van zijn coach niet, daar hij al na elf minuten spelen zijn eerste assist van het seizoen te pakken had. Pulisic vond met een hoge voorzet Reijnders, die bij de tweede paal de bal knap teruglegde op de oplettende Giroud. Voor de ervaren Fransman was het een koud kunstje om de bal af te werken: 0-1.

Niet veel later was het diezelfde Giroud die betrokken was bij een doelpunt, ditmaal als aangever. De man van de voorassist bij de 0-1, Pulisic, zette een dribbel in, kaatste met Giroud en schoot de bal tussen drie verdedigers door knap achter Lukasz Skorupski: 0-2. Daarmee opende de Amerikaan zijn rekening in Italië. In de tweede helft kwamen de Milanezen defensief niet in de problemen, maar creëerde het zelf, op een poging van Rafael Leão op de paal na, ook niet veel meer, waardoor de 0-2 ook na negentig minuten nog op het scorebord stond.

