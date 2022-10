FIFA twijfelt serieus Iran van WK uit te sluiten; Italië houdt oren gespitst

Vrijdag, 21 oktober 2022 om 18:44 • Tom Rofekamp • Laatste update: 18:58

De FIFA buigt zich serieus over het idee om Iran uit te sluiten van komend WK. De wereldvoetbalbond zou dat overwegen vanwege het dubieuze politieke regime in het land. Een woordvoerder van de FIFA heeft zelfs al bevestigd tegenover Italiaanse sportwebsite Calciomercato dat er voor morgen een vergadering gepland staat waarin de kwestie besproken zal worden. De uitkomst daarvan is net zo interessant voor Italië als voor Iran: de FIFA zou over een wildcard voor de regerend Europees kampioen nadenken.

De gebeurtenissen in Iran prijken wereldwijd al wekenlang bovenaan de nieuwsoverzichten. Er zijn protesten door het hele land gaande, vanwege de grootschalige mensenrechtenschendingen, vooral die van vrouwen. De protesten werden in gang gezet na de dood van de 22-jarige Mahsa Amini, die onder verdachte omstandigheden om het leven kwam. Het Iraanse regime was daarvoor ook al flink omstreden, maar de recente gebeurtenissen lijken de FIFA pas echt tot actie hebben bewogen.

Daarbij zou de bond geholpen zijn door Iraanse journaliste en vrouwenrechtenactiviste Masih Alinejad. Zij zou samen met een Spaans advocatenkantoor een formeel verzoek bij de FIFA hebben ingediend om Iran uit te sluiten van het WK. De wereldvoetbalbond zal in ieder geval snel een knoop moeten doorhakken, aangezien het toernooi al over een kleine maand begint. Iran, dat in Groep B is ingedeeld, speelt op 21 november de eerste wedstrijd tegen Engeland.

Het is echter nog allerminst zeker of the Three Lions dan Iran treffen, of een ander land. Italië zou op de nominatie staan om de plek van de Perzische Leeuwen over te nemen, vanwege de winst van het EK 2020. Het team van Roberto Mancini wist zich niet via de reguliere route te plaatsen voor Qatar. Gli Azzurri werden in de eerste ronde van de play-offs voor een WK-ticket verrast door Noord-Macedonië (0-1), dat later wel zijn meerdere moest erkennen in Portugal.

Onder meer Alireza Jahanbakhsh sprak zich al meermaals openlijk uit tegen het Iraanse regime. Voor de oefenwedstrijd met het nationale team tegen Senegal (1-1) kwamen de vleugelspits van Feyenoord en zijn ploeggenoten al met zwarte jassen het veld op al symbool voor de strijd tegen het geweld en de censuur in Iran. Daarop zetten de Iraanse internationals een actie op social media op touw, waarbij hun pagina's 'op zwart gingen'.