Arne Slot ziet belangrijke kracht terugkeren op trainingsveld Feyenoord

Feyenoord-middenvelder Calvin Stengs heeft de volgende stap gezet in zijn revalidatie. De 25-jarige linkspoot liet woensdagochtend voor het eerst sinds zijn knieblessure vorige maand zijn gezicht zien op het trainingsveld van de Rotterdammers. De verwachting is dat Stengs in de komende weken weer kan aansluiten bij de wedstrijdselectie van Feyenoord.

Stengs begon de training woensdag apart van de groep, maar sloot later wel aan tijdens het partijspel, zo laat Feyenoordtraining.nl weten middels een aantal berichten en foto’s op X. Het lijkt erop dat Stengs op korte termijn weer beschikbaar is voor trainer Arne Slot.

Calvin Stengs nu toch ook met de groep aan het trainen in partijspel.@1908nl @DeFeijenoorder pic.twitter.com/zQhQzxIBJ4 — FEYENOORDTRAINING.NL (@feytraining) March 27, 2024

Dat Stengs nu al terugkeert op Trainingscomplex 1908, is een opluchting voor iedereen die Feyenoord een warm hart toedraagt. De technicus liep in de halve finale van de TOTO KNVB Beker tegen FC Groningen (2-1 winst) een ogenschijnlijk zware knieblessure op. Na afloop vreesde Slot zelfs voor een kruisbandblessure, maar uiteindelijk bleek de schade mee te vallen.

Voorafgaand aan de interlandperiode durfde Slot tijdens een persmoment nog niet te zeggen wanneer Stengs precies zou terugkeren. “De laatste fase van het herstel is vaak ook het moment waarop het de positieve of minder positieve kant op kan gaan.” Nu lijkt Stengs snel weer inzetbaar voor de succescoach.

Feyenoord nam Stengs afgelopen zomer voor 6 miljoen euro over van OGC Nice. Dat de linkspoot direct van waarde is geweest voor de regerend landskampioen is ook te zien aan zijn gestegen waarde op Transfermarkt. Volgens de gerenommeerde Duitse website is Stengs inmiddels 15 miljoen euro waard.

Sinds zijn komst naar Feyenoord speelde Stengs al 34 officiële wedstrijden, waarin hij goed was voor 7 doelpunten en 14 assists. De middenvelder annex rechtsbuiten hoopt komende zomer met Oranje actief te zijn op het EK, maar ontbrak deze interlandperiode logischerwijs in de selectie van bondscoach Ronald Koeman.

Jahanbakhsh en Milambo

Ook Alireza Jahanbakhsh en Antoni Milambo waren woensdag aanwezig op het trainingsveld in Rotterdam-Zuid. Het duo trainde samen en werd breeduit lachend gefotografeerd. De dertigjarige Jahanbakhsh miste de laatste vier officiële wedstrijden van Feyenoord wegens een heupblessure. De achttienjarige Milambo kwam voor het laatst in actie op 10 maart, toen demet 3-0 te sterk was voor Heracles Almelo

Alireza Jahanbakhsh en Antoni Milambo trainen samen en hebben veel lol ,zijn op de goede weg zo te zien @1908nl @DeFeijenoorder pic.twitter.com/ah8a8mpSgf — FEYENOORDTRAINING.NL (@feytraining) March 27, 2024

