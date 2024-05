John van ‘t Schip grapt na driepunter tegen Volendam: ‘Het Kroes-effect!’

Ajax heeft zondag een probleemloze middag beleefd. Op bezoek bij FC Volendam wonnen de Amsterdammers met 1-4, waardoor Volendam officieel degradeerde uit de Eredivisie. Na afloop sprak Ajax-trainer John van ‘t Schip van het ‘Kroes-effect’.

Kroes begon in maart als algemeen directeur bij de Amsterdamse club, maar werd twee weken later door de Raad van Commissarissen geschorst. Hem werd verweten te handelen met voorkennis, daar hij vlak voor zijn officiële aanstelling aandelen kocht in de club. Vorige week keerde hij toch terug als titulair technisch directeur.

Van ‘t Schip werd na afloop door ESPN gevraagd of hij wat merkte van de bestuurlijke rust die was teruggekeerd binnen de club. “We hebben gelijk drie punten, het Kroes-effect”, grapt de trainer.

“Het is een heel onrustig jaar geweest en dat is het nog steeds natuurlijk”, vervolgt hij. “Het is belangrijk dat voor volgend seizoen zo veel mogelijk dingen weer goed neergezet worden, waarmee Ajax in ieder geval weer een aanval kan doen op de top drie en hopelijk meer.”

Over zijn toekomst kan Van ‘t Schip nog geen duidelijkheid geven. “Daar komen we wel uit, het is alleen meer dat de functie iets anders zal zijn dan die aanvankelijk was. Daarover zijn we aan het praten”, aldus de 60-jarige oefenmeester.

Het was de bedoeling dat Van ‘t Schip na dit seizoen zou stoppen als hoofdtrainer van Ajax en zich ging storten op het ontwikkelen van jeugdtrainers bij de Amsterdamse club. Van ‘t Schip zag dat echter niet zitten. Welke rol er precies voor hem is weggelegd, is nu nog niet duidelijk.

Toch wil Ajax de voormalig trainer van onder meer PEC Zwolle en het nationale elftal van Griekenland niet kwijt. Hij ligt nog tot medio 2025 vast in Amsterdam en de club zoekt naar een passende rol voor hem. Van ‘t Schip is momenteel interim-coach bij Ajax. Hij nam in oktober het stokje over van de ontslagen Maurice Steijn en loodste de club van de achttiende naar de vijfde plaats.

