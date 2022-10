Wim Kieft begrijpt niets van ‘Calimero-gedrag’ van Alfred Schreuder bij Ajax

Dinsdag, 18 oktober 2022 om 13:47 • Wessel Antes • Laatste update: 14:03

Wim Kieft begrijpt weinig van het gedrag van Alfred Schreuder tijdens de persconferentie na afloop van de wedstrijd tegen Excelsior (7-1 winst). De analist zegt in Veronica Offside dat de trainer van Ajax bezig was aan een ‘flauwekul-verhaal’ en noemt het zelfs ‘Calimero-gedrag’.

Kieft is van mening dat Brobbey altijd de eerste keuze zou moeten zijn als spits van Ajax. “Het was gewoon een flauwekul-verhaal van die Schreuder, dat meen ik echt serieus. Brobbey wordt gehaald voor twintig miljoen euro en heeft een hoop geld gekost. Je haalt dus een centrumspits en dan verwacht men dat het jouw man is, of ben ik nou gek? Nu gaat hij het hele seizoen zitten knutselen om zijn beste samenstelling te vinden, maar stel gewoon je eigen spits op.”

Het betoog van Kieft gaat vervolgens verder. “Dan gaat hij met Kudus spelen, wat geen spits is. Hij heeft het best aardig gedaan en een aantal goals gemaakt, maar die had Brobbey ook gemaakt. Dat is gewoon een logischere keuze. Als we dan van meneer Schreuder geen vragen mogen stellen, of hij zegt te weten uit welke hoek die vragen komen, vind ik dat een beetje Calimero-gedrag.”

Ook vaste tafelgast Andy van der Meijde zag Schreuder gefrustreerd van zich afbijten. “Hij wilde nu gewoon laten zien, omdat hij bovenaan staat, dat hij toch gelijk heeft. Het is natuurlijk altijd moeilijk als je bij Ajax trainer bent, maar dit moet je niet doen denk ik. Als het je allemaal zo weinig doet moet je die lijn doortrekken, niet ineens na een 7-1 overwinning tegen Excelsior naar buiten treden.”