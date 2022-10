Huntelaar spreekt wens voor toekomst uit bij Ajax: ‘Dat is mijn ambitie’

Zaterdag, 8 oktober 2022 om 08:33 • Rian Rosendaal • Laatste update: 08:40

Klaas-Jan Huntelaar wanhoopt niet, ondanks de pijnlijke 1-6 nederlaag van Ajax tegen Napoli in de groepsfase van de Champions League. De assistent van technisch manager Gerry Hamstra vindt dat de aankopen van afgelopen zomer de tijd moeten krijgen in Amsterdam. Huntelaar spreekt daarnaast openlijk uit dat hij op termijn de nieuwe technisch directeur in de Johan Cruijff ArenA wil worden. Momenteel is die functie in handen van Gerry Hamstra.

"We hebben vertrouwen in de nieuwe spelers", benadrukt Huntelaar zaterdag in een uitgebreid interview met De Telegraaf. "Martínez en Antony hebben ook de tijd gekregen om zich te ontwikkelen tot de spelers die ze hier zijn geworden. Wij zijn overtuigd van de kwaliteiten van elke speler in deze selectie." De voormalig aanvaller vindt niet dat Ajax teveel spelers heeft verkocht. "Al vind ik wel dat we te veel spelers zijn kwijtgeraakt. Normaal wil je dat er één of twee spelers weggaan. In dit geval de twee toptransfers (Martínez en Antony, red.)."

Van de aankopen, waar in totaal 105 miljoen euro voor is uitgegeven, beschikken alleen Calvin Bassey en Steven Bergwijn over een basisplaats. Huntelaar noemt dat een 'momentopname', "Het gaat ons er niet om hoeveel basisspelers wij hebben aangetrokken. Het gaat ons om de kwaliteit en de potentie van de selectie. Sommige spelers hebben wij ook niet gekocht met het idee dat ze gelijk basisspeler zouden zijn." Dat Lucas Ocampos niet mocht worden gekocht van de raad van commissarissen is voor Huntelaar niet pijnlijk. "Zo heb ik het niet beleefd." De Argentijnse aanvaller kwam uiteindelijk op huurbasis over van Sevilla.

Huntelaar blijft met vertrouwen naar de toekomst kijken, ondanks de mindere reeks van Ajax in de Eredivisie en Champions League. "We hebben een Ajax-waardige selectie samengesteld. En ik heb net verteld wat onze doelstellingen in binnen- en buitenland zijn. Die zijn haalbaar", aldus de rechterhand van Hamstra, die als wens heeft om ooit technisch directeur van Ajax te worden. "Dat is uiteindelijk mijn ambitie. Vandaar dat ik ook erg blij ben dat Ajax mij de kans geeft om mezelf te kunnen ontwikkelen binnen het technisch management."