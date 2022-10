‘Ajax - Napoli was ook een serieuze waarschuwing voor het WK’

Vrijdag, 7 oktober 2022 om 07:47

Volgens Valentijn Driessen was het erbarmelijke optreden van Ajax in de Champions League tegen Napoli (1-6) niet alleen een serieuze waarschuwing voor Alfred Schreuder. Ook Louis van Gaal moet zich zorgen maken, aldus de chef voetbal. Een groot gedeelte van de Oranje-selectie stond dinsdag op het veld tijdens de oorwassing in het miljardenbal. Ruimte voor al te veel WK-optimisme is er dan ook absoluut niet, meent Driessen.

In zijn nieuwste column in De Telegraaf legt Driessen de Ajacieden die afgingen tegen Napoli nogmaals kritisch langs te meetlat. Schreuder begon met zeven Oranje-internationals en bracht later ook Davy Klaassen en Brian Brobbey in. "Blind kan de achilleshiel van Oranje zijn tegen de grote landen", aldus Driessen. "Inderdaad, in 2014 waren er ook bedenkingen en speelde Blind een geweldig WK. Met de assist bij de legendarische goal van Robin van Persie tegen Spanje als hoogtepunt. Maar toen was Blind 24 jaar."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Driessen maakt zich echter geen zorgen over een basisplaats voor Blind tijdens het WK. Volgens de columnist heeft de verdediger annex middenvelder van Ajax het geluk dat het elftal op hem wordt afgestemd. "Van Gaal en assistent Danny Blind (Daley’s vader) geloven in een laatste kunstje op het WK. Zij strepen z’n kwetsbaarheden weg tegen z’n inzicht en opbouwende kwaliteiten. Ze passen er zelfs de formatie op aan met drie centrale verdedigers in Blinds rug. Het blijft een gok als je zijn defensieve kwetsbaarheid ziet tegen Liverpool en Napoli."

Ook Steven Berghuis geeft vooralsnog niet thuis in grote wedstrijden volgens Driessen. "Het lukt hem nauwelijks het tegendeel te bewijzen in de Champions League. Het ligt niet voor de hand dat Berghuis het ineens oppakt tegen Frankrijk, Argentinië, Brazilië of Duitsland." Steven Bergwijn bewees in de ogen van de journalist maar weer eens waarom hij bij Tottenham Hotspur veelal als invaller werd ingezet. "Tegen Noorwegen, FC Groningen, Sparta en SC Cambuur scoort Bergwijn. Tegen Liverpool en Napoli liet hij niets zien en maakte duidelijk waarom hij veelal op de bank zat bij Tottenham Hotspur en de club bereid was Bergwijn te verkopen."

Tot slijt krijgen ook Jurriën Timber en Remko Pasveer er van langs. "Timber ontwikkelt zich bliksemsnel, maar verloor zichzelf tegen Napoli. Niet tegen Messi, Mbappé of Mané, maar tegen Raspadori, Kvaratskhelia en Zielinski. De Napolitanen lieten Pasveer – nog goed op dreef in Liverpool – er uitzien als een stramme keeper wiens leeftijd – 38 jaar – je van zijn optreden afleest. Voor de Ajax-internationals en alles en iedereen bij Oranje was Ajax - Napoli daarom een serieuze waarschuwing voor te veel WK-optimisme."