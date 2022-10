Onbegrip voor keuze Ten Hag: ‘Bij Real heeft hij met twee slakken gespeeld’

Maandag, 3 oktober 2022 om 17:24 • Wessel Antes • Laatste update: 17:29

Rio Ferdinand begrijpt niet dat Erik ten Hag er in de Manchester Derby voor koos om Casemiro niet op te stellen, zo zegt de voormalig topverdediger van the Red Devils op zijn Youtube-kanaal Five. De dertigjarige Braziliaan was tot dusver in geen enkele Premier League-wedstrijd basisspeler, en moest het tijdens de vernedering tegen Manchester City (6-3) ook doen met een rol als invaller.

Daardoor zat Casemiro in het Etihad Stadium naast Cristiano Ronaldo op de bank. Ferdinand denkt niet dat de verdedigende middenvelder daar content mee is. “Casemiro zit daar op de bank, en denkt: Ik heb vijf keer de Champions League gewonnen. Ik heb mensen horen zeggen dat hij lopers om zich heen nodig heeft en dat hij niet kan samenspelen met Eriksen en Bruno (Fernandes, red.), maar deze gozer speelde met twee slakken bij Real Madrid, Luka Modric en Toni Kroos.”

Ferdinand vindt dat Casemiro een eerlijke kans moet krijgen van Ten Hag. “Hij kent de weg op een voetbalveld. Hij is een fantastische verdedigende middenvelder. Eén van de beste, en misschien wel de beste, ter wereld, voordat hij naar Manchester United kwam.” United telde eind augustus maar liefst zeventig miljoen euro neer om Casemiro naar de Premier League te halen. Tot nu toe moet hij Scott McTominay voor zich dulden op Old Trafford.

Ferdinand snapt niets van de keuze voor McTominay, en denkt dat het ook averechts gaat werken in de kleedkamer. “Ik vraag me af wat voor impact dat heeft op iemand als Casemiro. Hij heeft de ervaring, maar hij moet iets denken als: Wow, wat ben ik blij om bij United te zijn, maar ik voel mij niet erg gerespecteerd gezien mijn staat van dienst. Hij en Ronaldo kunnen nu midweeks in de Europa League spelen, maar dat past niet bij ze.”