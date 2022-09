Experiment leidt tot discussie met Van Gaal: ‘Ik was het niet met hem eens’

Maandag, 26 september 2022 om 11:02 • Paul Jeursen • Laatste update: 11:08

Tyrell Malacia mocht in de gewonnen wedstrijd tegen België (1-0) een helft meedoen op een voor hem ongebruikelijke plek: centrale verdediger. Het was wel even wennen voor de linksback, die in het veld kwam voor Nathan Aké. Dit leidde tot reprimandes van Virgil van Dijk en een discussie langs de lijn met bondscoach Louis van Gaal.

Na rust mocht Malacia invallen en verving hij niet linksback Daley Blind, maar centrumverdediger Aké. Van Gaal wilde de jonge Rotterdammer in het centrum testen omdat Bruno Martins Indi door een blessure het WK in Qatar mist. Tot nu toe stond Malacia in zijn vijf gepeelde interlands altijd aan de linkerkant geposteerd. De afgelopen week, na een training, liet Van Gaal hem echter weten dat hij zich, naast zijn gebruikelijke linksbackpositie, ook op een plek in het centrum moest richten. Op die plek ziet bondscoach, bij voorkeur, graag een ‘pitbull als Malacia’ spelen.

??

Malacia speelde nog nooit in het centrum en moest zichtbaar wennen aan de nieuwe rol naast Jurriën Timber en Van Dijk. Oranje’s aanvoerder riep de jongeling tot drie keer toe terug omdat hij te ver naar voren liep. Ook Van Gaal had de nodige kritiek en riep Malacia naar de kant om hem terecht te wijzen. Dit leidde tot een discussie. “Het was helemaal anders. Ik ben gewend om mee te gaan in de aanval", zo werd Malacia geciteerd door NU.nl. Tevens liet hij weten geen centrale rol te ambiëren. “Ik speel liever op mijn eigen positie. Daar doe ik het nu goed en daar voel ik me ook het fijnst. Maar als de trainer me als centrumverdediger nodig heeft, sta ik klaar.”

De linksback staat dus open voor verandering maar slikt niet alles voor zoete koek. Over de woordenwisseling met Van Gaal langs de kant zei hij: "Hij legde mij een situatie uit. Ik was het er op dat moment niet mee eens. Maar je moet ook weer door. Na de wedstrijd hebben we het er nog even over gehad." Of hij meegaat naar Qatar durft Malacia nog niet te zeggen. “Dat is nooit een zekerheid. Ik moet presteren bij de club. Daarna zien we het wel.”