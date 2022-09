Barcelona en Atlético sluiten compromis: soap rond Griezmann lijkt ten einde

Dinsdag, 13 september 2022 om 12:27 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 13:02

Barcelona en Atlético Madrid hebben een akkoord bereikt over de clausule in de huurovereenkomst van Antoine Griezmann. De Fransman werd de voorbije weken onbedoeld onderwerp van gesprek, toen duidelijk werd dat hij vanwege de clausule niet vaker dan een half uur werd opgesteld bij zijn nieuwe werkgever. De afgesproken afkoopsom is volgens L'Équipe verlaagd van veertig naar 25 miljoen, waardoor een rechtszaak van de baan is.

Griezmann moest het dit seizoen vooralsnog doen met een reserverol bij Atlético. Tijdens de afgelopen LaLiga-duels kwam hij telkens minder dan een half uur in actie. Volgens Spaanse media kwam dit door de afspraak die Barcelona en Atlético Madrid hebben gemaakt toen de Fransman in de zomer van 2021 op huurbasis terugkeerde in het Wanda Metropolitano. De Catalanen claimden dat Atlético de koopoptie van veertig miljoen euro verplicht moest lichten indien Griezmann meer dan de helft van de wedstrijden in het eerste seizoen van zijn uitleenbeurt zou spelen.

Dit zou de reden zijn dat Diego Simeone Griezmann dit seizoen enkel nog na de zestigste minuut als invaller binnen de lijnen brengt. Beide clubs hadden dus een andere interpretatie van de voorwaarden. Verslaggever Sique Rodríguez van het doorgaans betrouwbare SER meldde dat dit ertoe heeft geleid dat Barcelona van plan was om een rechtszaak tegen Atlético Madrid aan te spannen. Daar lijkt het nu echter niet van de komen, daar beide clubs volgens L'Équipe alsnog tot een akkoord zijn gekomen over een bedrag van 25 miljoen euro.

Het is niet bekend of Griezmann dinsdagavond al 'volledig inzetbaar' is. Atlético neemt het dan in de tweede speelronde van de Champions League op tegen Bayer Leverkusen. De ploeg van Simeone begon het Europese avontuur met een spectaculaire 2-1 overwinning op FC Porto vorige week. Uitgerekend Griezmann was daarin de grote man in de elfde minuut van de blessuretijd, nadat de bezoekers in de zesde minuut van de extra tijd voor de gelijkmaker hadden aangetekend. Leverkusen, dat met Jeremie Frimpong, Mitchel Bakker, Daley Sinkgraven en Timothy Fosu-Mensah vier Nederlanders in de gelederen heeft, ging met 1-0 onderuit bij Club Brugge.