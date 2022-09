Ajax vult de directie aan met bekende en ervaren ‘Chief Sports Officer’

Maandag, 12 september 2022 om 14:32 • Guy Habets

Maurits Hendriks is de nieuwe Chief Sports Officer (CSO) van Ajax. Dat heeft de regerend landskampioen bekendgemaakt via de officiële kanalen. Hendriks, die ruim dertien jaar actief was als technisch directeur van NOC*NSF en ook chef de mission was tijdens drie edities van de Olympische Spelen, is de eerste persoon die de rol van Chief Sports Officer gaat vervullen.

De CSO is een nieuwe directiefunctie bij Ajax en het is de bedoeling dat de persoon die die functie bekleedt, wat Hendriks dus nu gaat doen, Ajax 'op de lange termijn gaat bestendigen als topsportorganisatie'. Dat valt te lezen in het persbericht van de Amsterdammers. Hendriks gaat zich richten op alles wat met sportpark De Toekomst, het project De Nieuwe Toekomst, de jeugdopleiding, het vrouwenvoetbal en de aan alle voetbalselecties ondersteunende specialistische afdelingen te maken heeft.

Alles wat met Ajax 1 en Jong Ajax te maken heeft, zoals bijvoorbeeld transfers, blijven onder Gerry Hamstra en Klaas-Jan Huntelaar vallen. Zij rapporteren aan algemeen directeur Edwin van der Sar, die onlangs zijn contract in de Johan Cruijff ArenA verlengde. Van der Sar is blij met de komst van Hendriks. "Zijn kennis en ervaring zijn van waarde bij het verder ontwikkelen van de topsportcultuur van Ajax. Dat betreft onder meer het met de betrokken collega’s verder versterken van onze jeugdopleiding, de volgende stappen van ons vrouwenvoetbal en verschillende lange-termijnprojecten, zoals het project De Nieuwe Toekomst."

Hendriks, die een verleden heeft in het hockey en als coach diverse successen behaalde met de Nederlandse mannenploeg, kijkt uit naar de uitdaging. "Ajax inspireert met tot de verbeelding sprekende topprestaties jonge mensen het beste uit zichzelf te halen. Ik kijk ernaar uit om samen met mijn nieuwe collega’s een bijdrage te leveren aan het versterken van de topsportcultuur en het verder uitbouwen van deze prachtige club."