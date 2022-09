PSV komt met bevestiging: donderdag geen Europees duel met Arsenal

Maandag, 12 september 2022 om 14:09 • Guy Habets • Laatste update: 14:21

PSV speelt aankomende donderdag niet in de Europa League. De club heeft te horen gekregen van de UEFA dat het duel met Arsenal afgelast is en de wedstrijd wordt verplaatst. Dat heeft alles te maken met het overlijden van koningin Elizabeth, de periode van nationale rouw in Engeland en het gebrek aan beveiligers vanwege de aanstaande begrafenis van de overleden royal.

Maandagmiddag heeft men in het Philips Stadion te horen gekregen dat er donderdagavond definitief niet gespeeld wordt in het Emirates Stadium. Het leek er lang op dat de wedstrijd doorgang kon vinden, maar de autoriteiten in het Verenigd Koninkrijk hebben besloten dat de veiligheid niet gewaarborgd kan worden. Er is onvoldoende inzet van politiepersoneel mogelijk vanwege de aanstaande uitvaart van de koningin.

Het is nog niet duidelijk wanneer het Europese treffen van PSV met Arsenal wordt ingehaald. Daarover zal later informatie volgen. De Eindhovense club zegt dat supporters met kaarten voor het duel in Noord-Londen persoonlijk op de hoogte gehouden zullen worden van de ontwikkelingen. Er zouden heel wat Brabantse fans afreizen naar de hoofdstad van Groot-Brittannië.

PSV begon de Europa League-campagne met een gelijkspel in het Philips Stadion tegen FK Bodø/Glimt (1-1). Arsenal won op hetzelfde moment de uitwedstrijd bij FC Zürich en is dus koploper in de groep. Door het uitstellen van de wedstrijd heeft PSV nu een week de tijd om zich voor te bereiden op de topper tegen Feyenoord van aankomend weekend. De Stadionclub moet midweeks wel Europees spelen, thuis tegen Sturm Graz.