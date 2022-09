Borst vermorzelt Van der Sar: ‘Een keeper die herhaaldelijk blundert...'

Maandag, 12 september 2022 om 12:36 • Tom Rofekamp • Laatste update: 12:38

Hugo Borst vindt het 'hoogst opmerkelijk' dat Ajax het contract van algemeen directeur Edwin van der Sar heeft opengebroken. De analist annex columnist van het Algemeen Dagblad zag Van der Sar de afgelopen jaren meermaals blunderen en schrijft het succes van de Amsterdammers vooral toe aan zijn voormalig collega's Marc Overmars en Erik ten Hag. Wat dat blunderen betreft, heeft Borst bovendien een snedige metafoor in huis: "Een keeper die herhaaldelijk blundert verliest zijn plek."

Ajax maakte vrijdag officieel bekend dat het de eind 2023 aflopende samenwerking met zijn algemeen directeur tot medio 2025 zou verlengen. "Heel opmerkelijk, met zo'n assertieve raad van commissarissen", oordeelt Borst maandag in zijn column. De analyticus noemt vervolgens de situatie rondom Lucas Ocampos. De Argentijn zou aanvankelijk gekocht worden, maar de raad van commissarissen ging alleen akkoord met een verhuur. "Niet alleen lullig voor de status van Marc Overmars' opvolgers H & H (Gerry Hamstra en Klaas-Jan Huntelaar, red.), ook de algemeen directeur leed daardoor gezichtsverlies. Zijn hoofd kennen we goed. Geen mens kan je zo spottend, zo minachtend aankijken als Edwin van der Sar. Ik ben zó benieuwd hoe zijn wenkbrauwen stonden toen voorzitter Leen Meijaard hem overrulede."

"Over Van der Sar moeten we het even hebben", vervolgt Borst zijn relaas. "Hij is een bijzonder geval. Eind 2016 werd de oud-doelman algemeen directeur van Ajax. Sindsdien staat op die club geen maat. In Nederland is Ajax de baas. Hoe die club Europees presteert, moeten we een buiging maken. De Amsterdammers overwinteren bijna altijd. Ze haalden in 2017 de Europa League-finale en in 2019 op een paar seconden na de eindstrijd om de Champions League. Marc Overmars en Erik ten Hag mogen de successen claimen. De een is een knappe onderhandelaar, de ander een erg goede manager, coach en trainer. Maar vooruit, Edwin van der Sar hing er als algemeen directeur boven. Hij faciliteerde een topsportklimaat. Toch?", schrijft Borst suggestief.

Borst somt daarop diverse voorvallen op waarbij hij vindt dat Van der Sar tekortschoot. Zo passeren het (niet) ontslaan van André Onana de revue, het te weinig doen bij het mes-incident van Quincy Promes, het ondanks voorkennis over grensoverschijdend gedrag verlengen van Overmars' contract en 'het vergeten vinkje' van Sébastien Haller. "Een keeper die herhaaldelijk blundert verliest zijn plek", luidt de snedig verwoorde slotsom van Borst.