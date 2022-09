Gakpo en woeste Vaessen willen elkaar te lijf gaan: ‘Een topclubpenalty’

Zondag, 11 september 2022 om 17:07 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 17:53

Na de wedstrijd tussen PSV en RKC Waalwijk is het bijna tot een handgemeen gekomen tussen Cody Gakpo en Etienne Vaessen. De aanvoerder van de Eindhovenaren schoot zijn ploeg diep in blessuretijd naar een belangrijke 1-0 zege vanaf de strafschopstip. De doelman van RKC probeerde Gakpo uit zijn concentratie te halen door herhaaldelijk naar hem te schreeuwen. Na afloop verschenen beide kemphanen voor de camera.

PSV had het grote delen van de wedstrijd moeilijk met RKC en had moeite om de vrije ruimte te vinden tegen de compact spelende Waalwijkers. In de absolute slotfase ging de bal echter op de stip, nadat Xavi Simons aan het hoofd geraakt werd door Hans Mulder, die wel de bal speelde. Scheidsrechter Serdar Gözübüyük was onverbiddelijk en legde de bal op elf meter. Vaessen probeerde Gakpo uit zijn concentratie te halen, maar de captain van PSV faalde niet.

?? RKC-doelman Etienne Vaessen spreekt van een 'topclub-penalty' voor PSV:



"Simons doet net alsof-ie door vijf man in elkaar is geslagen" pic.twitter.com/BBRmJ7PiNd — ESPN NL (@ESPNnl) September 11, 2022

Na afloop van het duel liepen de emoties vervolgens hoog op, toen Vaessen en Gakpo elkaar in de haren wilden vliegen. De doelman van RKC werd rond de strafschop bekogeld met onder meer een aansteker en werd na afloop getrakteerd op enkele bekers bier toen hij zijn bidon en handdoek wilde ophalen. "Er gaat van alles door je hoofd, maar het is zaak om zo gefocust mogelijk te blijven", reageerde Gakpo na afloop. "Ik moet belangrijk zijn voor het team. Dit hadden we nodig. Na een gelijkspel en een nederlaag was dit een moeilijke wedstrijd. Als team zijn we veeleisend. De wedstrijden die we gewonnen hebben waren we ook niet altijd tevreden. Maar dit geeft een boost."

?? Cody Gakpo benut in blessuretijd een strafschop, waardoor @PSV met 1-0 wint van RKC! ?? #?? #psvrkc pic.twitter.com/66pA1eX3iU — ESPN NL (@ESPNnl) September 11, 2022

Ook Vaessen verscheen voor de camera's bij ESPN. "Dit is ongekend. Ik heb het bij de NOS gezien en volgens mij speelt Mulder eerst de bal en raakt hij dan het hoofd", aldus de doelman. "Hoe moet hij anders de bal wegwerken? Xavi Simons is 1 meter 60. Ik heb ook een paar appjes binnengekregen van mensen die het ongekend vinden. Dit is een topclubpenalty. Ik zit nou vol emotie, maar ik ben trots op de jongens. Als je ziet hoe wij hier spelen tegen PSV dat er niet doorheen komt. Blijkbaar hebben ze dit nodig. Ik vind dat we hier ook iets aan moeten doen."

Vaessen was niet alleen kwaad op Gakpo. Ook kreeg hij het aan de stok met Simons, die in zijn ogen te lang op de grond bleef liggen. "Hij doet alsof hij door vijf man in elkaar is geslagen. Dus ik zeg: sta op. Kijk eens hoe snel hij opstaat. Het is een hele goede speler hoor, Xavi Simons. Maar dit heb je als topclub toch niet nodig? Kom op nou. Ik had mezelf wel in bedwang. Ik sla niet zomaar iemand op z'n bek. Maar ik heb het zien gebeuren. Eerst wordt de bal gespeeld, dan wordt hij licht geraakt op zijn voorhoofd. Blijkbaar moet hij dan een uur op het veld blijven liggen. Het hoort erbij. Ik denk dat wij hem aan de andere kant niet hadden gekregen."