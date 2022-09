Janssen velt hard oordeel: 'Hij moet heel blij zijn dat 'ie speelt bij Ajax'

Theo Janssen kraakt enkele kritische noten over Daley Blind. Volgens de analist is de inmiddels 32-jarige multifunctionele verdediger niet geschikt voor een rol in de achterste linie van Ajax. Janssen vindt het daarnaast geen goed idee om Blind door te schuiven richting het middenveld, zeker niet tegen de absolute topploegen in de Champions League. De routinier lijkt woensdagavond overigens wel gewoon te starten tegen Rangers.

"Ik kan gewoon op het middenveld spelen. Tegen Fortuna heb ik ook veel ballen goed weggelegd", zei Blind na de training van Ajax in de Johan Cruijff ArenA voorafgaand aan Rangers-thuis in gesprek met RTL7. "Natuurlijk zijn er momenten dat Edson Álvarez andere kwaliteiten heeft dan ik. Dat hoef je ook niet onder stoelen of banken te schuiven. Je moet je eigen kwaliteiten kennen. Maar als de trainer mij daar (op het middenveld, red.) nodig heeft, dan weet ik zeker dat ik daar gewoon goed uit de voeten kan", aldus de zelfverzekerde Ajacied.

Janssen trok in de studio vervolgens een harde conclusie over de inbreng van Blind bij Ajax. "Blind moet eigenlijk gewoon heel blij zijn dat 'ie speelt", zei de voormalig middenvelder van onder meer de Amsterdamse club. "Ik bedoel: links centraal achterin is Bassey beter. Wijndal is als linksback eigenlijk beter. Op het middenveld zijn er betere opties. Hij is de ideale persoon van er valt er eentje weg en we zetten Blind daar neer." Jan Boskamp vindt Blind een 'wereldgozer voor elke trainer', een mening die wordt gedeeld door Janssen.

"Ik zeg ook niet dat het geen goede speler is, alleen op zijn positie, links centraal en linksback, zijn er betere opties", voegde de analist daaraan toe. "Als iedereen fit is, denk ik dat Blind op de bank zit." Boskamp denkt niet dat het zo'n vaart zal lopen. "Dat geloof ik niet." Janssen komt gelijk met een vraag richting zijn collega-analist. "Wie gaat hij (Alfred Schreuder, red.) dan op de bank zetten, Wijndal?" Als je tegen Fortuna speelt en je hebt negentig procent van de tijd de bal, dan kan ik me voorstellen dat je Blind op het middenveld zet, prima. Maar Álvarez kun je er ook niet meer uithalen. Die kun je er toch niet meer uithalen? Die doet nu gewoon heel logische en goede dingen aan de bal."

Boskamp vindt Blind 'ontzettend bruikbaar' tegen goede ploegen in bijvoorbeeld de Champions League. Janssen liet zich echter niet overtuigen. "Als Álvarez gaat vertrekken, dan gaat er honderd procent zeker een nieuwe middenvelder komen. Want je kan niet met Blind spelen tegen Paris Saint-Germain op het middenveld. Die wordt overlopen aan alle kanten. Hij heeft al moeite als 'ie centraal achterin staat in de één-tegen-één situatie, wat Bassey wel heel goed kan", zo besloot Janssen zijn analyse over Blind.